La banda escocesa de rock alternativo Texas está viviendo una segunda juventud y se acerca a La Mar de Músicas para presentar en directo su nuevo álbum, 'Jump on board'. El grupo liderado por Sharleen Spiteri y fundado en Glasgow en 1986, ha vendido más de 35 millones de discos a lo largo de toda su trayectoria y cuenta con populares temas como 'Say what you want', 'Summer Son' o 'Inner Smile.'