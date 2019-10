The Golden Lips: «La tecnología dejará obsoleta a una generación» La banda The Golden Lips. La banda de rock murciana presenta su primer EP, de nombre homónimo NATALIA BENITO Viernes, 18 octubre 2019, 22:11

The Golden Lips promete, para su concierto de mañana en Murcia -en la sala Spectrum, a las 22.00 horas- «bailes regionales, chupitos, malas decisiones y críticas al gobierno de turno», aunque en realidad «no habrá nada de eso, lo único que tenemos es un sentido del humor bastante bueno», puntualiza Joaquín Sánchez Baíllo (Cartagena, 1982), voz y guitarra de la banda, que presenta en directo su primer EP.

El disco, de nombre homónimo al de la formación, es un proyecto con influencias del hardcore punk, el metal y el rock alternativo de los 90 y cuenta con cinco temas grabados en inglés. Fue «una decisión artística» impulsada por la influencia musical de bandas norteamericanas y británicas: «Me imaginaba el proyecto en inglés y, de hecho, hice una prueba en castellano, pero no me convenció». El grupo apostó por el EP «porque este formato nos permite sacar más música en diferentes etapas». Tras la publicación, el trabajo fue presentado hace unos días en Madrid con una respuesta «muy buena» del público.

The Golden Lips Dónde Sala Spectrum. Cuándo: Sábado a las 22.00 horas. Entradas: 8 y 10 euros.

La formación nació en 2016 y todo este tiempo desde entonces ha estado dedicado «a componer y configurar la banda, además de publicar en 2017 un sencillo, 'Modern times', y su videoclip, como toma de contacto». Encontrar a los componentes perfectos ha sido una tarea complicada «porque el tipo de música que hacemos es muy exigente».

Joaquín Sánchez Baíllo es el responsable «de momento» de las composiciones. En sus letras, «sin ser un grupo político», se hace crítica de los problemas «políticos, sociales y medioambientales, una realidad que no podemos obviar». 'Obsolete generation' es uno de esos temas, que habla «con tono distópico» de la tecnología: «Estamos viviendo cambios que parecen ciencia ficción, pero ya son realidad. Eso crea una diferencia entre las personas que puedan tener acceso a los avances y no. Habrá un momento de ruptura y la tecnología dejará a toda una generación obsoleta».

Mañana, en el evento Murcia Sounds, estarán acompañados por The Limerick, The Grim Line y Lord Byron & The Ambassadors: «Una buena propuesta en la que se juntará público muy diferente con el interés común por las bandas emergentes».