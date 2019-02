El Teatro Apolo de El Algar acoge el espectáculo 'Ramil y una noches' Enrique Ramil. / Promocional Espectáculo. Teatro Apolo de El Algar. Sábado a las 21.30 h. Entradas a 8 y 10 euros Miércoles, 20 febrero 2019, 22:44

Enrique Ramil deconstruye canciones conocidas para volverlas a contar en el espectáculo 'Ramil y una noches', que se podrá ver este sábado (21.30 h) en el Teatro Apolo de El Algar. Con Adrián Solla a las teclas y arreglos, Ramil mezcla temas de Christina Aguilera, Rocío Dúrcal, No Doubt, Dulce Pontes, The Police, The Allan Parsons Project… Ramil se formó con Lisa Greene, coautora de temas de Britney Spears y Tom Jones. Entradas a 8 y 10 euros.