La voz que susurraba la verdad

Si hubiera que buscar una imagen que personificara los años 80, esta bien podría ser la de Tony Hadley, el cantante de la voz romántica y muy masculina al frente de Spandau Ballet.

Tony Hadley Cuándo: Sábado 30, desde las 21.00 horas. Dónde: Pabellón Ifelor. Lorca Cuánto: 25/30 €. Completan: Olé Star.

La banda londinense, líder de la movida 'new romantic', se formó en noviembre de 1979 y se separó en enero de 1990, sin desperdiciar ni un minuto de una década que se escucha a través un buen número de sus 'hits', desde el universal 'True' hasta el inicial 'To cut a long story short', 'Only when you live' o las aterciopeladas caricias melódicas de 'Gold'. Una vez separados, Hadley firmó con EMI para lanzar su debut en solitario, 'The state of play', que alcanzó cierta repercusión con algunos singles en las listas, pero que sorprendentemente no tuvo la esperada continuidad. Ahora lo encontramos de vuelta, con un álbum firmado a medias con Martin Fry, el que fuera cantante de ABC. Y girando.