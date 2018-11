Superlópez, el superhéroe que nos merecemos

Hoy es uno de esos viernes en que da gusto mirar la cartelera, será por el Black Friday, porque además de películas de esas que no da vergüenza decir que uno ha visto, hay algunos actores de mi playlist, como los que protagonizan 'El veredicto, la ley del menor' (un título de facultad de derecho muy desafortunado).

La historia se centra en una juez británica que tiene que decidir si un chico Testigo de Jehová debe recibir una transfusión de sangre que le salve la vida o no, y eso en mitad de una grave crisis personal. Un argumento de telefilme de Antena 3 se convierte en un sólido drama judicial, con lugares comunes a los que recurre a veces, pero que tiene un buen guion y, sobretodo, dos todoterrenos como Emma Thompson y Stanley Tucci, camaleones escénicos que son convincentes en un anuncio de Hemoal, vestidos de cuero ajustado o haciendo un Shakespeare. Los que me siguen no se sorprenderán de mi incondicional amor por la Thompson, asombrosamente no correspondido.

El más castizo de los súper héroes es 'Superlópez', un comic creado cuando se llamaban tebeos y leíamos sólo los niños, no como ahora que los que leen novelas gráficas tienen hasta series de televisión propias y se ligan a las vecinas rubias buenorras.

Bueno, que me he desviado, la cuestión es que el cine patrio lo ha adaptado a la gran pantalla, encarnado por el omnipresente Dani Rovira (entre él y Antonio de la Torre, dejan en el paro a los demás actores españoles). Lo de menos es el disparatado argumento, lo de más son las gracias de las trastadas y el contraste de un tipo normal convertido en un héroe muy normal. Supongo que es el superhéroe que nos podemos permitir como país. Es como ver a Superman en zapatillas, a Thor pasando el mocho por el Valhala, o a la Viuda Negra haciendo un cocido.

Quizás su más cercano emulo sea 'Ant Man' que ya sabéis que es el personaje de Marvel que le pegaría hacer a Jack Lemmon. Pero lo mejor de la película, y ya van tres de mis actores favoritos, es que sale la divertida, natural e ingeniosa Alejandra Jiménez. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué los superhéroes no llevan bigote?

Ya entramos en terrenos menos cómodos para el común de los mortales como es el documental 'El misterio del padre Pío', sobre la polémica figura de este santo de la Iglesia Católica, virtuoso o pecador según seguidores o detractores. En esa dicotomía basa el novel director el mantener el interés del espectador, pues hasta el final no sabemos por el lado que se decanta el autor. Interesante para iniciados, y absténgase quema iglesias o les saldrá un sarpullido.

Acabamos con cine político. 'La noche de doce años' es una hagiografía sobre los años que el ex Presidente de Uruguay, el venerado y no sabemos si venerable José Mujica, pasó en la cárcel siendo preso de la dictadura militar y sufriendo todo el catálogo de torturas que tenían en el menú estos animales.

La voluntad a favor del protagonista está clara desde el principio, y es llamativo que para interpretar a un icono del cono sur hayan cogido a un actor español como Antonio de la Torre (ya os he dicho que sale siempre), esforzándose por poner el acento adecuado pero que no ha sido una buena elección de casting a pesar de que está correcto.

Pues os dejo con santos, presos y hombres con capa para que podáis elegir. Que tengáis una semana de cine.