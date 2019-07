Spiderman, vuelve a casa

Aunque en realidad nunca se ha ido. Esto lo digo al hilo de mi título, porque aún lo tenemos presente en la última de 'Vengadores', y ya tenemos aquí la siguiente de esta franquicia Marvel en manos (algunos dirán que perversas) de Disney.

A estas alturas poca presentación necesita Spiderman. Es junto a Superman y Batman, uno de los tres pilares del universo de superhéroes (este tripartito no tiene problemas). Hace un par de años, tras algunas cansinas versiones del personaje, que además desvirtuaban su esencia, resetearon al insecto humano en una de las mejores producciones de la saga Marvel. Dieron con el tono juguetón y divertido, incluso con la adolescente edad del personaje, lo que aportaba un punto de frescura al, a veces, demasiado perfecto universo vengador. Tom Holland clavaba el protagonista, y los secundarios estaban a la altura.

Era inevitable una secuela, 'Spiderman: lejos de casa' (creo que he batido mi record, he puesto el título de la película de la que iba a hablar en el cuarto párrafo, el editor me va a matar). Aquí el viaje de estudios de este aventajado alumno por Europa se verá bastante trastocado por culpa de tener que ejercer sus extraordinarios poderes. Os la recomiendo a todos, porque os hará pasar un buen rato, incluso los que no somos muy fans de los Vengadores. Eso sí, si no habéis visto 'Endgame', os podéis llevar unos cuantos spoiler para casa. Y por supuesto, esperaros en la butaca los seis minutos de rigor tras acabar la película, hay sorpresa.

02:41 Vídeo. «SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA» Y DE PASEO POR EUROPA

Que nadie se asuste. 'Yesterday' no es una sobre los Beatles siguiendo la estela de 'Bohemian Rhapsody' o 'RocketMan'. Es más bien un juego ucrónico, estilo 'Una cuestión de tiempo' (2013) (donde sale de bueno a más no poder el malo, a más no poder, de las nuevas de 'Star Wars', Domhnall Gleeson), un juego que funciona muy bien gracias al director de 'Slumdog' (2009), del que hereda esa complicidad con el espectador.

Imaginaros un mundo en el que los Beatles no hubieran existido (pobre Mafalda), donde sus canciones no se conocieran, y un mediocre guitarrista las compusiera y eso le diera el éxito hasta hacerlo ser el cantante más famoso del mundo. Pues eso es lo que nos cuenta esta bondadosa película, y lo que le pasa a su protagonista tras sufrir un golpe en la cabeza. Atentos que todo puede acabar en final tipo 'Los Serrano'. Absolutamente recomendable para pasar un buen rato. Y ya van dos de esas hoy.

02:59 Vídeo. «BEATLEMANIACO», ¿IMAGINAS UN MUNDO SIN HIMNOS COMO «YESTERDAY»?

En plena polémica académica entre Imperiofobia e Imperiofilia, alguien se ha atrevido a hacer una película de animación española sobre la gesta de la primera circunnavegación a la Tierra. Una película hecha para toda la familia y que evitará las aristas de esa aventura, (como por ejemplo que volvieran sólo 18 personas de las 239 que salieron). Aunque sea por tratarse de una curiosidad en nuestro cine, es bueno ir a verla.

02:00 Vídeo. «ELCANO Y MAGALLANES», DE AVENTURA CON LA OREJA DE VAN GOGH

No quiero quejas, que todo ha ido bien. Os recuerdo que los cines de verano ya están en marcha, el lugar perfecto para las noches estivales y recuperar películas pendientes. Que tengáis una semana de cine.