Es solo rock and roll pero... Viernes 1, a las 22.00 horas. Teatro Guerra de Lorca. 7 € Viernes, 1 marzo 2019, 03:00

'Hijos del rock and roll' es el significativo título del tercer álbum de Debaho Band, la banda lorquina encabezada por la voz desgarrada de José Alberto Lario, y el Teatro Guerra el espacio elegido para el estreno de su gira. Diez temas propios en clave de rock urbanita y una versión de sus admirados Los Marañones ('La revolución') conforman un disco no obstante variado, con una fuerte base blues y no exento de esa pegada que hace intuir su título. Ya conoces la sentencia: es solo rock and roll pero...