«Me siento más cómodo creando»

La banda española Mägo de Oz, con su cantante, Txus di Fellatio, en el centro. La banda presenta en la Región su último disco, 'Ira Dei', un álbum en el que han contado con la participación de Ara Malikian

Dieciocho canciones y una historia. Todos los discos de Mägo de Oz, recuerda Txus di Fellatio (Bilbao, 1970), cantante, compositor y líder de la banda, encierran una trama. Contienen personajes, guion y banda sonora. El último, 'Ira Dei' (2019), es una especie de novela que protagonizan «el bien y el mal» y dibuja un escenario «apocalíptico», ficticio, pero fácil de vincular con la realidad: «No hay más que ver cómo el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio viviente y cómo los fondos marinos están llenos de plástico», argumenta Di Fellatio. Él y su banda están cerrando la primera gira de presentación del álbum. Los últimos conciertos los realizarán en octubre; unas semanas después viajarán a Estados Unidos. A la vuelta de Navidades, prometen nuevo ciclo con actuaciones en salas de «aforo intermedio», antes de coger un avión rumbo a Latinoamérica. El domingo estarán en Molina de Segura.

-Vienen a la Región con nuevo trabajo después de varios años sin grabar. ¿Cómo es este 'Ira Dei'?

-Es un doble disco, con 18 canciones, que publicamos hace cinco meses. Es cierto que llevábamos ya años sin sacar nada nuevo, al final, entre las celebraciones del 30 aniversario [la banda celebró el pasado año sus tres décadas sobre los escenarios] y las reediciones, entramos en una vorágine. Llegó un momento en el que nos dijimos que había que ponerse a trabajar [ríe]. Nuestro primer single se llama 'Te traeré el horizonte', y es una colaboración con [el violinista] Ara Malikian. Estamos haciendo una gira por España que terminamos en octubre, y después iremos a Estados Unidos, donde haremos 12 o 13 conciertos. A la vuelta de Navidades, nos marcharemos dos meses a Latinoamérica.

-Sus álbumes, lo han apuntado en varias ocasiones, cuentan historias. ¿Qué narran en este?

-'Ira Dei' es un álbum en el que hablamos de un posible apocalipsis, un juicio final. He creado una especie de novela en la que aparece una deidad, una virgen, Valentina, que es inseminada artificialmente con ADN de Cristo, pero con la sorpresa de que la mujer queda embarazada de dos hermanos gemelos separados al nacer, que son Cristo y el anticristo. Estoy jugando durante todo el disco con el bien y el mal; dejo caer la teoría de que si Dios y el diablo son extraterrestres que vinieron a colonizar este planeta, los ángeles también son otra forma de vida avanzada, y no deidades.

-¿Qué motiva este relato?

-En todas las historias que hago está muy presente la religión, es algo que siempre me ha preocupado desde el punto de vista ateo y agnóstico, porque yo no creo en Dios. Y en cuanto al escenario apocalíptico, no tienes nada más que mirar el periódico o la televisión y ver cómo está el mar Mediterráneo, convertido en un cementerio viviente de tantos migrantes que hay, o cómo están los fondos marinos, llenos de plástico. Cualquier persona, sea o no religiosa, echa un vistazo y piensa: 'Uf, a lo mejor esto se está acabando'. Por eso me planteé lo del juicio final.

-¿De algún modo, su música trata de servir de alerta?

-Sí, sí, claro. Pero ya lo hicimos igual con la trilogía 'Gaia'. Evidentemente, si tose el Amazonas, la Tierra se resfría. Es una llamada de atención.

-¿Qué hay de la esperanza, las buenas acciones o los pequeños cambios para mejorar el mundo?

-Nosotros siempre hemos sido muy humanistas. Creo que el hombre, de por sí, es bueno, a pesar de que todos tenemos dentro un pequeño diablo y un pequeño dios, y sus papeles, muchas veces se confunden. Las letras de Mägo de Oz, como las de canciones como 'Hoy toca ser feliz' o 'Mañana amanece gratis', son un canto a la esperanza.

Como en casa

-¿Con qué han disfrutado especialmente?

-Hay músicos que son más de directo, pero a mí me gusta más crear, componer, sacar una canción de la nada y ver cómo se va construyendo. Disfruto más creando que yendo de gira, que también es muy bonito porque visitas muchos lugares, pero es más mecánico. Me siento más cómodo como compositor que como cantante.

-¿Cómo influye el paso del tiempo en ese proceso de creación?

-Picasso decía que creía en la inspiración, pero que, cuando viniera, que le pillara trabajando. Yo llevo ya 31 años de carrera y siempre he compuesto igual. Puede ocurrir que un día estés paseando y te venga una melodía, pero lo normal es que tengas que trabajar mucho.

-Decía que el disco incluye 18 canciones, ¿las tocan todas en directo?

-No, todavía no. Lo que hacemos en esta gira, y haremos en Murcia, es tocar siete temas de nuestro último disco, y el resto serán canciones que si no tocamos nos fusilan, como 'Fiesta Pagana', 'Molinos de Viento'... [Risas] Después de Navidades, antes de irnos a Latinoamérica, haremos una pequeña gira menos multitudinaria en la que sí queremos tocar todo el disco.

-¿Tienen ganas de actuar en la Región?

-Sí, para nosotros es casi como tocar en casa.