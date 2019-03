Iván Ferreiro: «Siempre he sentido que la música me cuida» El músico vigués. / TAMARA ROZAS / EFE «No creo que sean malos tiempos para la lírica», afirma el músico y autor vigués, quien actúa este sábado dentro del festival 'Flor Cieza' JAM ALBARRACÍN Sábado, 2 marzo 2019, 00:31

Es uno de los músicos y autores más apreciados de nuestro país. Lo es desde Los Piratas, su primera banda, con la que fue capaz de publicar, entre 1992 y 2004, cinco álbumes de estudio, dos directos, tres recopilatorios y cuatro discos de rarezas. Suficientemente rarillos como para ser aceptados en el ámbito independiente, suficientemente comerciales como para entrar en el 'mainstream' y obtener algún disco de oro. Premisa que se mantiene hoy, con una carrera en solitario más que consolidada y otros seis álbumes más, siete si contamos el reciente 'Cena recalentada' de versiones de sus admirados Golpes Bajos. Mañana actúa dentro del festival 'Flor Cieza', si bien lo hará con la gira de su último disco de canciones previas, 'Casa' (2016). Eso es lo que hago, llamarle a casa. Iván Ferreiro es todo amabilidad, aunque su acento gallego me desconcierta un poco.

Iván Ferreiro en Cieza Cuándo Sábado 2, desde las 18.00 Dónde Carpa Plaza de España de Cieza Cuánto 15/18 € Completan La Tribu 29 y Ayoho

-Su último disco es 'Cena recalentada', un homenaje a Golpes Bajos. ¿Qué le marcó de ellos?

-Es complicado saberlo, porque realmente es el primer grupo del que fui fan. Supongo que uno cuando es niño oye los discos que pone su padre y su madre, la música que escuchas en casa, me gustaba Serrat y un montón de cosas que me siguen gustando ahora; pero realmente con la llegada de la Movida y los años 80 empecé a conocer a grupos como Alaska, Radio Futura, y luego apareció ese movimiento en Vigo, con Siniestro Total y Golpes Bajos, que yo creo que fue mi primer grupo favorito elegido, de los que marcan la existencia y que tus padres no escuchan sino que los eliges tú.

-¿Siguen siendo malos tiempos para la lírica?

-Yo creo que no lo son. Gracias a Dios, los textos de las canciones han ido cogiendo importancia. Tal vez la poesía como tal, por desgracia, ha ido perdiendo fuerza en un sentido social, pero sí que ganó fuerza el mensaje de las bandas desde los 80 hasta hoy. Salvo algunos pequeños conatos de censura, creo que podemos decir lo que pensamos. Se han escrito muchas buenas letras, mucha lírica buena, en los últimos años.

El miedo nunca acaba

-Cuando uno alcanza la madurez, personal y artística, ¿le dice adiós al vértigo?

-No [rotundo].

-¿Ni siquiera aporta tranquilidad?

-El cambio de un colegio más o menos protegido a un instituto hizo que estuviera aterrorizado, era un instituto conflictivo, había manifestaciones, la poli con las porras... pero por otro lado también hizo que me sintiera identificado con algo, que tuviera una sensación de pertenencia. Pero yo sé que el miedo, de alguna forma, no acaba nunca. De hecho, cuando tienes hijos es cuando llega el verdadero miedo. Yo sentí el miedo real cuando fui padre, que es cuando estás acojonado.

-Viene con una banda importante: Pablo Novoa, su hermano Amaro, Ricky Faulkner... Supongo que es una seguridad estar tan bien arropado.

-Sí que estoy muy bien arropado, de hecho creo que es la mejor banda que he tenido en toda mi carrera. Es una banda hecha con el tiempo, en estos últimos años, y está formada principalmente por los que son mis amigos. Y bueno, tengo la suerte de que tengo amigos con mucho talento y que tocan de forma increíble. Esto hace que la gira sea muy sólida a nivel musical, pero poder estar rodeado de amigos que te quieran es lo más importante para mí.

Acto de cabezonería

-Todo el mundo pareció coincidir en que 'Casa' es uno de sus mejores trabajos. ¿Cómo lo ve, ahora que han pasado un par de años?

-Pues yo creo que es posible que sí. De todas formas, yo he querido a todos mis discos por igual. Y supongo que yo soy el menos indicado para opinar. Pero sí que es verdad que, con casi 50 años, que te digan que tu último disco es de los mejores que has hecho, es una satisfacción. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de todos mis discos. Siempre he sentido que la música me cuida, no solo es una salida para mis problemas o mis paranoias, sino que siempre la he visto como algo que me daba satisfacciones. Creo que la canción es un acto de cabezonería, de autoafirmación. Nunca he sacado un disco del que no estuviera totalmente seguro.

-Una característica que todos destacamos de Iván Ferreiro es su imprevisibilidad. Nadie acaba de saber por dónde va a salir o qué será lo próximo que haga. ¿Es realmente tan así?

-Yo creo que de alguna manera sí. Yo siempre trato de hacer lo que me pide el corazón y lo que me pide la cabeza, las dos cosas a la par. Siempre trato de contar, de tocar y de escribir aquello que necesito emocionalmente y supongo que eso me convierte en imprevisible, por el hecho de que no me conformo con hacer el disco anterior.

-¿Y qué será lo próximo?

-Pues ahora estoy en un pequeño brete, porque tengo que ir empezando a escribir el disco nuevo y todavía no sé de qué va a ir. De hecho, me suele pasar casi todas las veces, que estoy un poco perdido, porque necesito tener muy apuntalado hacia dónde voy. Y no me importa cambiar, es más, es que quiero cambiar. Quiero sentir que estoy vivo, que cada disco estoy contando algo diferente. O que lo estoy contando de manera diferente.

La música y las lentejas

-¿El escenario es el mejor lugar donde estar, la casa del artista?

-Sí, yo creo que es el sitio donde... Para mí hay dos partes claras. Yo no me considero cantautor, porque o canto o soy autor. Entonces, yo tengo dos casas, una es la casa del autor, ese momento en que me pongo a escribir canciones, a buscar el imaginario, una filosofía y una forma de contar las cosas. Pero yo sé que es el escenario donde se apuntala y se consolida lo que había hecho en el proceso de escritura y de grabación. En el escenario es donde termino de realizarme. Realmente es más largo el tiempo de escenario que el de composición.

-Recuerdo su concierto, hará un par de años, en el congreso Big Up! Vino para dar una charla y decidió tocar a beneficio del evento ante su escasa financiación. Todo un detalle.

-La verdad es que Claudia Orellana trabaja mucho para montar esto. La conozco hace muchos años y realmente tiene un entusiasmo a la hora de trabajar impresionante. En el fondo, yo lo que quería explicarle también a ella es que es importante hacer discos, es importante pensar en cómo vas a escribir las canciones, pero también es importante ver cómo le sacas un rendimiento económico. Y es necesario, para que haya música, poder tener las lentejas en el plato. Creo que si Claudia se está esforzando tanto para conseguir que la gente pueda escuchar a profesionales de la música y a gente que explique a los chavales cómo funciona esto, creo que era importante que yo también ayudara desde el punto de vista económico. Sinceramente, creo que en Murcia tenéis suerte de tener a Claudia.