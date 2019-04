Ayoho: «Siempre tenemos las maletas listas» Los cinco integrantes de la banda cartagenera Ayoho. / JOSÉ GÓMEZ-VIZCAÍNO «Si nuestra música funciona fuera, iremos fuera», apunta la joven banda de Cartagena que suena en Oslo y NY JAM ALBARRACÍN Viernes, 5 abril 2019, 22:54

Suenan más en Oslo que en Madrid, pero son de Cartagena. Es el extraño caso -aunque cada vez menos insólito- de Ayoho, la joven banda de la ciudad portuaria que, tras ganar un concurso nacional de Vodafone y autoeditarse un primer álbum ('Deference & Wonder') y un EP ('Ikigai'), para 2019 han optado por ir lanzando temas de manera individual. Así les va mejor: cada nueva canción entra en más listas de Spotify. Las últimas, 'Paradise' y una reedición de 'The end', lo han hecho en Noruega, Islandia, Dinamarca y Polonia, pero también en Los Ángeles y Nueva York.

También suenan en la España nuestra, donde les han solicitado canciones para series ('Bajo la red', RTVE) y la cosa va a más, pero pese a que todos alabamos sus armonías vocales, la elegancia y delicadeza de sus temas de pop contemporáneo, les cuesta entrar en el circuito indie y en la festivalia nacional. Llamados a grandes logros, acaso les falte salvar un escalón que casi provoca pudor: cantan en (muy buen) inglés. ¿Todavía con esas, Mariano? Fran, su cantante, y Lalo, el mago del sonido, explican sus sensaciones a 'La Verdad', justo antes de tocar en el homenaje al artista gráfico Kraser, en una más que recomendable velada compartida con Audio's Pain, Arte MC y unos El Klan de los Dedeté reunidos para la ocasión.

Ayoho Cuándo Sábado 6, a las 22.00 horas. Dónde Sala Tántalo. Cartagena Cuánto Invitación (en compralaentrada.com) ) Completan El Klan de los Dedeté, Arte MC y Audio's Pain.

-Ayoho (¿en qué idioma?) significa respeto y también la bienvenida a la primavera. ¿Por qué o quién siente un especial respeto Ayoho?

-Fran: Es el idioma de alguna tribu de la frontera de Canadá, como nos cuenta el poeta Javier Marín Ceballos en su 'Antropología'. Sentimos especial respeto por la gente que vive para ser feliz, que se la juega. Por eso creo que nos caen especialmente bien otros músicos [risas].

-E 'Ikigai', seguimos con la etimología, ahora en japonés, apela a la razón de vivir. ¿Cuál es la que le da sentido a la existencia?

-F: Lo que le da sentido a la existencia es la realización personal, en lo más amplio del término. Y digo realización personal y no felicidad porque, por ejemplo, en el caso de la música no siempre el camino está lleno de rosas, ni de momentos de subidón y alegría desbordante. Pero no podríamos entender la vida de otra manera. Ahora, los momentos de adrenalina, cuando te cae el sudor por la cara en el escenario, hacen que todo merezca la pena.

-El sonido de Ayoho, ya sea más up o downtempo, es definitivamente contemporáneo, con ese aire épico tan actual. Dado que se graban y producen a sí mismos, ¿les interesa más el estudio que el directo?

-Lalo: Yo he de decir que me siento mucho más cómodo en el estudio, en mi intimidad para crear. Es mi pasión, el tema de la producción y la mezcla. Ahora bien, un grupo no puede vivir encerrado en las canciones, tiene que salir y tocar, y por supuesto que se disfruta también. Es quizá mi personalidad más introspectiva.

-F: Yo creo que somos músicos, no solo intérpretes, por lo que esto cambia según la época. En mi caso, hay periodos en los que necesito generar música nueva y el estudio es como entrar a Disneyland, y otros en los que necesito la adrenalina de salir al escenario, coger la carretera, jugártela en una ciudad a 600 kms. de casa. Pero en todo momento hay un porcentaje de ambas. Nunca desaparecen por completo.

-Su música, Spotify no miente, se aprecia mejor en Oslo que en Madrid. Pero son de Cartagena. ¿Lo ven como un problema, como una oportunidad?

-F: Sin duda, como una oportunidad. Nosotros tenemos siempre las maletas medio hechas por si tenemos que irnos a buscar fortuna. Si la música que hacemos funciona bien fuera, iremos fuera. No nos dan miedo los aviones.

-L: Creo que tener más oyentes en el extranjero no va a influir positiva o negativamente en la gente que vaya a vernos a un concierto aquí. Principalmente es una oportunidad, porque nuestro objetivo es tener proyección internacional y esto demuestra que vamos por el buen camino.

En el metro

-¿Cuál fue su reacción cuando se enteraron de que habían entrado en listas de Noruega, Dinamarca, Polonia... incluso EE UU?

-L: Simplemente increíble. Siempre se dice que con el mundo globalizado e internet se tienen más posibilidades, pero también hay millones de grupos y más competencia, por lo que se reducen las probabilidades de captar la atención. Haber entrado ahí significa muchísimo. Estamos muy contentos del trabajo que se ha hecho.

-F: Es algo que tienes en la cabeza. Eso de que quizás un día un tema tuyo dé un pelotazo y cambie todo. Aún el pelotazo no es de esas magnitudes, pero fue muy chocante ver cómo estábamos entre las canciones más escuchadas de diciembre en Nueva York. Me imaginaba a alguien en el metro, escuchando la canción, sin tener ni idea de que había surgido a miles de kilómetros en un sótano de Cartagena.

-El de Ayoho es un pop contemporáneo que funciona, pero no acaban de entrar en el circuito de festivales. ¿Hay alguna explicación sensata?

-L: Creo que llevamos una honda distinta. Algunos nos dicen que no hacemos música festivalera, que no tenemos un número de seguidores suficiente, que antes de nosotros van otros grupos... Personalmente, no gasto mucha energía cuestionándome por qué otros sí y nosotros no. Hacemos lo que nos sale de corazón y si vienen festivales en el futuro, bienvenidos sean.

-F: Somos conscientes de las limitaciones que supone la música que hacemos. No te podría asegurar, pero creo que la gente va a los festivales a otra cosa. Aun así, creo que la música que estamos haciendo ahora pegaría en casi cualquier festival del país. Poco a poco. Como dice Lalo, no nos obsesiona.

Series del mundo: hola

-Canciones más melancólicas, otras de superación... ¿Se puede considerar la música de Ayoho como amable o positiva?

-F: Qué puedo decir, la vida y sus fases. Tenemos una media de menos de 25 años y empezamos hace cinco. Imagina lo que cambian las cosas a estas edades. Hacemos básicamente música que es reflejo de nosotros mismos. Antes era música menos positiva, supongo, porque vitalmente estábamos más perdidos. Ahora sabemos más quienes somos y lo que queremos. Esa seguridad tranquiliza y te da la libertad para buscar lo que te haga sentir mejor. Es más fácil ser positivo.

-Han incluido varias canciones en series. ¿Les parece interesante, es un objetivo de Ayoho esta vía?

-F: Nuestro objetivo como grupo es posicionarnos y difundir nuestra música al mayor número de personas posible por todos los medios que podamos. Que un productor quiera tu canción en su serie es, en primer lugar, un halago; y en segundo, una oportunidad para crecer. Creemos que es muy positivo. No es un objetivo específico, pero ayuda y es bienvenido. Así que, series del mundo: 'Hola. Venid'. Tenemos canciones muy chulas [ríen].

-Las canciones de Ayoho son muy diferentes entre sí, se podría decir que aquí el estilo es la propia personalidad del grupo.

-F: Desde luego, lineales no son. De hecho, ahora no queremos sacar disco. Preferimos el single para poder experimentar y hacer lo que nos dé la gana sin estar atados a ninguna coherencia formal, como sería en el caso de un trabajo largo.

-L: Sí, justo eso. Personalmente, me gusta que nuestras canciones sean distintas. Menos monotonía. Aunque ahora estamos unificando más lo que escuchamos, cosas como The 1975, YUNGBLUD, Blackbear, Billie Eilish, Frank Ocean...