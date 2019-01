Nunatak: «Siempre intentamos salvar el mundo desde la furgoneta» Nunatak / ADRIÁN MADRID Tras un año de éxito y reconocimientos, los cartageneros vuelven a una sala murciana cinco años más tarde JAM ALBARRACÍN Viernes, 1 febrero 2019, 01:39

El ya finalizado 2018 ha sido el año de la definitiva consagración de Nunatak. 'El tiempo de los valientes', como el título del último álbum de la banda de Cartagena. Y pese a haber dejado sus cicatrices -todos lo hacen, aunque algunos más profundas que otros-, un año para acabar celebrando la vida, la música y, los más afortunados, el amor. Nunatak ha estado presente en casi todas las listas de lo mejor del año, con el colofón del premio al 'mejor álbum' en los premios de la música de la Región de Murcia y el de 'mejor álbum' de Andalucía, Murcia y Extremadura para Mondo Sonoro Sur. Esta noche actúan en Murcia con una curiosidad: pese a haberlo hecho en escenarios nobles (TCM) y de gran aforo (Warm Up, BUM Estrella), será la primera vez en cinco años que lo hagan en una sala. Momento de reencuentros. Con su cantante Adrián Gutiérrez, en primer lugar.

Nunatak Cuándo Viernes 1, a las 22.30 horas. Dónde Garaje Beat Club. Cuánto 12/16 €. Abre AA Mama.

-Enhorabuena. Han tocado tanto y en tantos sitios que tenía la sensación de que 'El tiempo de los valientes' se había publicado antes.

-¡Muchas gracias! Sinceramente ha sido un año muy intenso, hemos vivido momentos increíbles, sobre todo en los directos. Seguimos subiendo peldaños de la escalera, aunque sea a un ritmo pausado, pero lo más importante que saco de este último disco es que hemos encontrado nuestro sonido, nuestra voz. Un discurso honesto y propio, con el que nos sentimos cómodos y confiados.

-También ha sido el año de los reconocimientos. Mejor disco para Mondo Sonoro Sur, en los Premios de la Música de la Región de Murcia...

-No estamos acostumbrados a este tipo de honores, y la verdad es que sientan muy bien. Somos una banda a caballo entre estilos y públicos difíciles de catalogar, y a menudo eso no suele jugar a nuestro favor en lo que a reconocimientos se refiere, así que ambos premios fueron una palmadita en la espalda para toda la familia Nunatak.

-Veo que la agenda sigue llena, pero siempre andan manejando nuevas ideas, tramando algo. ¿Qué?

-Seguimos con la segunda tanda de conciertos de la gira, que comienza en Murcia y nos llevará por ciudades del norte en las que no pudimos estar en 2018, como Gijón, Bilbao o León. En lo que respecta a un futuro más lejano, estamos en pleno huracán compositivo de cara a futuros trabajos. La verdad es que estamos invocando melodías y versos que nos hacen muy felices.

-Unidad. Es uno de los aspectos que más me agradan de Nunatak. Hay un líder, pero la sensación que se transmite es muy de banda unida. Llevan bien los egos.

-En estos años he tenido la oportunidad de hablar con muchos músicos y conocer sus experiencias, y el dogma de que en una banda tiene que haber un líder férreo y que era imposible gestionar un grupo de iguales estaba bastante instaurado. Pero creo que en nuestra generación algo está cambiando. Creo que los tíos en las bandas ya no tienen esa necesidad de reafirmación de su estatus, no necesitan ser el macho alfa, y son capaces de compartir la creación y la conexión del directo con sus hermanos y hermanas de banda. Siempre habrá roles y diferentes grados de implicación, pero como en todos los aspectos de la vida nosotros intentamos llevarlo con la mayor normalidad y empatía posible. Ni mucho menos somos perfectos, pero hasta el momento es un tema que no nos preocupa lo más mínimo.

-El componente humanista parece algo innegociable en sus canciones. ¿Por qué?

-Me resulta complicado encontrarle una causalidad, es totalmente cierto lo que afirmas, pero creo que simplemente forma parte del discurso y del imaginario de Nunatak y por tanto de nosotros mismos. Somos muy reflexivos y siempre intentamos salvar el mundo desde la furgoneta, al final estas ideas acaban surgiendo solas y plasmándose en canciones de una manera casi involuntaria.

Canciones valientes

-¿Qué les aportan las 'Sesiones valientes' -canciones acústicas con invitado: Rafa Val (Viva Suecia), Iván Ferriro, Nina de Juan (Morgan)-?

-Otra visión de nuestras propias composiciones. Creo que fue Dave Grohl quien dijo que molaría poder grabar los discos después de una gira, y es cierto que el nivel de ideas nuevas que te vienen a la cabeza tras tocar y tocar un tema es abrumador, digamos que el tema madura y sus ramas crecen y crecen, y ves pasillos y ventanas que antes no estaban ahí. Con las 'Sesiones valientes' hemos podido indagar en esos lugares inexplorados en cuatro temas del último LP y además contar con la genial ayuda de artistas increíbles como Rafa Val, Nina de Juan o Iván Ferreiro.

-Es curioso, y significativo, pero si no estoy equivocado hace años que no tocan en una sala en Murcia. ¿Ocasión especial, pues?

-Es muy curioso, la verdad, y sí que es una ocasión especial porque hace cinco años de la última vez en el 12&Medio presentando nuestro primer LP. Recuerdo que no quedé muy contento con aquel show y hay ganas de revancha en el buen sentido. Hemos defendido 'El tiempo de los valientes' por toda España y estamos orgullosos de nuestro directo.