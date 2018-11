Scott Matthew: «Siempre he encontrado belleza en la melancolía» FOTO MICHAEL MANN «En la música, como en la vida, es importante encontrar el equilibrio», apunta un autor que en su nuevo álbum, 'Ode to others', decidió prescindir del amor romántico JAM ALBARRACÍN Viernes, 16 noviembre 2018, 02:19

Su voz temblorosa y ligeramente rota, la exquisitez de una melancolía seguramente inevitable en la que sumergirse sabe a amor, la delicadeza que envuelve cada uno de sus movimientos: sus gestos, sus acordes, sus giros vocales... La belleza suele mostrarse leve e ingrávida; la sensibilidad, desbordante. Hablo de Scott Matthew, el australiano largamente residente en Brooklyn, quien esta noche mostrará sus virtudes en directo abriendo la velada del Cartagena Jazz Festival.

El caso es que para 'Ode to others' (Oda a otros), su flamante sexto álbum, el bueno de Scott se había propuesto prescindir de las cuitas del amor romántico, de hablar menos de sí y más de otros, de dejar de lamerse las heridas. Lo consigue a medias (si naciste 'pa' martillo...), manteniendo el tono íntimo y delicado aunque algo más pop, pero lo que sí que ha logrado plenamente es facturar un álbum que es pura delicia. O mejor, una colección de pequeñas delicias de sabores sorpresa. La última vez que tuvimos oportunidad de verle fue en La Mar de Músicas, en show compartido con Rodrigo Leão. Esta vez, lejos ya de aquel chico tímido que descubrimos hace años en la película 'Shortbus', Matthew opta por el amor universal.

Scott Matthew. Cartagena Cuándo Viernes 16, a las 21.30 horas. Dónde Nuevo Teatro Circo. Cuánto 25 €. Completa Al Di Meola.

-'Ode to others' es un disco menos oscuro y confesional que sus trabajos anteriores. Supongo que es un hecho intencionado. ¿Le costó mucho no hablar de sí mismo?

-Sí, fue intencionado en el sentido de que decidí 'no' escribir canciones sobre el amor romántico y la angustia que lo acompaña. Fue un experimento y resultó que se convirtieron rápidamente en odas. A la familia, a los amigos, a determinados lugares... Me había acostumbrado tanto a escribir sobre el desamor que a veces me resultaba raro, pero refrescante a la vez.

-En todo caso, ¿podría hablarse del disco menos minimalista de un autor minimalista? ¿Del disco menos triste de un autor esencialmente melancólico?

-En los últimos dos discos quería tener más producción y arreglos y 'Ode to others' tiene muchas más capas y es más complejo. Quise seguir conservando la intimidad y la honestidad. Aún hay elementos de melancolía a lo largo de todo el disco, pero con algunos momentos en los que penetra la brillante luz del sol. Es como la vida, es importante encontrar el equilibrio.

-La melancolía es un sentimiento muy válido para enredarse en belleza, pero también puede ser una emoción desgarradora. ¿Un arma de doble filo?

-Siempre he encontrado belleza en la melancolía, pero puedes sentirte atrapado en ese miedo constante de estar buscando la decepción y el dolor con el fin de crear, lo que supuso una razón de peso para que quisiera escapar de los sentimientos que me evocan las canciones dolorosas de amor romántico. Escribiré otra vez sobre eso, pero me satisfizo tomarme un descanso.

-Siempre suele jugar con alguna versión, al menos en directo. Esta vez me ha llamado la atención la adaptación de 'Do you really want to hurt me?', de Culture Club. ¿Por qué esta canción?

-Me encanta hacer versiones, de hecho hay tres en 'Ode to others', aunque la de Culture Club es la más evidente [las otras dos son 'Flame trees', de la banda australiana Cold Chisel, y 'The sidewalks of New York', un clásico popular de 1894 firmado por Charles B. Lawlor y JW Blake]. En el contexto del disco, al ser odas, la elegí porque supone un reconocimiento a mí mismo como niño y la maravilla que esa canción y su imaginario crearon en ese niño un tanto confuso y solitario.

-Ha actuado en varias ocasiones por aquí. La última vez que le vimos fue en su concierto compartido con Rodrigo Leão. ¿Qué opinión tiene del portugués y, sobre todo, qué cree que le aportó esta experiencia?

-El portugués, con quien tuve el privilegio de trabajar y conocer durante los últimos cinco años, ha resultado ser una de las personas más maravillosas que me he encontrado en mi vida. Toda esa experiencia con Rodrigo me permitió acceder a una cultura y a un país que fueron tan enriquecedores... Incluso escribí una canción sobre un pueblecito en Portugal, llamado Santarem. Es una pequeña canción escondida en el disco.

-Oiga, y expresar semejante grado de sensibilidad como el que usted muestra en directo, ¿resulta doloroso?

-Me resulta fácil en realidad, para ser sincero, pero esta vez sentí la necesidad de descansar del hecho de estar inmerso en eso tanto como solía estarlo. Sentí que podía resultar un poco embarazoso seguir escribiendo sobre ese dolor en particular y tampoco sentía tanto dolor como otras veces en mi vida. Necesito ser sincero con mi música y deseo encontrar la forma de conectar y encontrar consuelo en otras personas a través de ella. Después de una gira larga, puedo empezar a sentirme emocionalmente exhausto, pero ese sentimiento de camaradería con el público también puede ser vigorizante.

-Ha declarado que este disco ha sido refrescante para usted, casi un alivio. ¿Se refiere al asunto de la temática de las canciones?

- Fundamentalmente, sí. Pero sobre todo por el hecho de que se eliminó de la ecuación el amor romántico y pude tomarme un respiro de esa energía específica, sabiendo también que iba a poder crear emociones de carácter sentimental con diferentes temas.

Masacre de Orlando

-'The wish' es una canción sobre la masacre de Orlando de junio de 2016, cuando un demente asesinó a 49 personas del colectivo LGBT («Este es un asalto contra el amor / nadie ayuda todavía, solo rezan arriba / y desearía poder ayudar / ojalá hubiera podido ayudar»). Señor Matthew, ¿cómo es posible que estas cosas sigan sucediendo? ¿Cabe alguna explicación lógica?

-Ocurrió y sigue ocurriendo porque la gente que está en el poder sitúa al dinero por encima de las vidas humanas. Es repugnante y me horroriza constantemente EE UU y su dejadez e indiferencia. La reforma de la ley sobre el control de armas debería ser un paso lógico, pero nunca se va a permitir que se produzca.

-«¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro»?, le dice Planeta Tierra a Ser Humano. ¿Cuál cree que será, o que debiera ser, la respuesta de este?

-Siempre pienso que la respuesta a las mayores preguntas es sencilla. Si creemos en el amor y practicamos la compasión, si permitimos que la lógica se sitúe al lado de la pasión y nos guíe, el mundo sería un lugar mejor. Cada vez resulta más difícil mantener la esperanza en estos tiempos de caos y miedo, pero quiero creer que lo haremos y que llegaremos a un lugar más amable y afectuoso.