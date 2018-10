La sensibilidad otoñal Música. Mr. Witt, Cartagena .Viernes 19, a las 20.30 horas. Entrada libre Viernes, 19 octubre 2018, 22:20

'It's only rock 'n' roll but I like it'. Con su debut homónimo, los valencianos Corazones Eléctricos han cumplido a lo grande con las exigencias y expectativas innegociables de un primer disparo, es decir, ofrecer el suficiente número de elementos atractivos como para apostar con seguridad por lo que vendrá. No queda otra cuando uno se encuentra con un trabajo tan bien medido, planteado y resuelto.