La «sencilla desnudez» del Mediterráneo

Tercera jornada de Murcia Gastronómica, y primera del gran resacón de la avalancha del sábado pero con el gran sabor de boca que nos dejó el batallón murciano.

El Mediterráneo adquirió protagonismo el domingo, empezando con 'la tradición valenciana'. Ese era el título de la ponencia de Rafa Soler, chef del restaurante Audrey's, con una estrella Michelin. «Nosotros intentamos no enmascarar el producto, sino todo lo contrario, ensalzar lo que es la tradición culinaria. Lo que pretendemos es que los que vienen a Calpe se lleven un trocito de nuestra tierra», comenzó manifestando el chef, que hace una cocina sabrosa, cuidada hasta el último detalle. Presentó tres platos, empezando por unas quisquillas curadas tres minutos en sal. Aparte, una horchata (nada más valenciano) de almendras, que junto un caviar de albahaca conforman un platazo de alto nivel gastronómico en toda su aparente simplicidad. «Nosotros dejamos la técnica dentro de la cocina. Eso no le interesa al comensal. Nosotros le ponemos sabor, textura, recuerdos... sobre la mesa. Para nosotros, cocina moderna no son técnicas extravagantes, es maestría sobre la base tradicional, a partir de la que innovar», precisó Soler, para sentenciar: «Sencilla desnudez». Continuó con una 'Flor negra que vino del mar'. Una ventresca de atún curada con sal y azúcar durante tres horas, laminada en lonchas distribuidas en forma de pétalos, con una salsa a base de médula de atún asada a la brasa. «Intentamos que todo esté muy rico, porque cada plato son dos, tres cucharadas, cuatro matices en el plato, pero intentando que sean memorables».

Y el tercer plato fue una ostra de la Albufera. Elabora un 'all i pebre' hecho con una mezcla de agua de mejillones y de ostras y todos los matices del 'all i pebre', todo encima de un puré de apiobola, con toques de limón marroquí. En resumen y en palabras del propio Soler: «Evolución de la cocina valenciana sin perder de vista la que heredamos».

En la tercera jornada, el público abarrotó todos los espacios en los que se desarrolla el evento

El broche de la jornada estuvo, de nuevo, de la mano de un dos estrellas Michelin. En esta ocasión, un manchego que es ya de la casa, porque no ha fallado a una sola edición de MG. Fran Martínez, al frente del restaurante Maralba, en Almansa, desplegó un aluvión de ideas y conceptos nuevos aprovechando la presentación de uno de los menús completos que ofrece en su casa. El cocinero, galardonado con dos estrellas Michelin, se ha impuesto reivindicar su entorno: «Al final, los cocineros buscamos cocinar el entorno, y Almansa, que es La Mancha, tiene también un marcado carácter levantino y mediterráneo, así que mi cocina muestra esas dos miradas». Sobre el mostrador de la sala de ponencias, Fran presentó una sabia mezcla de «la profundidad de la cocina manchega tradicional, con la caza o el ajopringue y la delicadeza en el trato que exigen una gamba o un rape de Villajoyosa». Y así, desfilaron, como parte de su menú 'Festival', elaboraciones como un 'snack' a partir del almuerzo manchego: arenque, huevo y patatas fritas; una perdiz escabechada con hortiguillas con su bombón de perdiz en escabeche, o la secuencia de un tradicional cocido: el caldo, con un bombón de las verduras y una espuma de col; una veluté con el caldo y trufa, y las manitas del cocido con huevas de mújol, en un sorprendente mar y tierra. El cocinero ha creado, además, una nueva secuencia para un menú degustación: cada plato lleva, a continuación, un aperitivo realizado con las mismas bases o ingredientes del plato. Así, una gamba blanca con almendras y kimchy de col se acompaña con un aperitivo consistente en un bombón de almendras con carpaccio de la misma gamba. A un rape a la brasa con un fricandó de setas, le acompaña un timbal de membrillo con un pil pil de hígado del propio pescado, en un diálogo permanente entre cada plato y aperitivo. Efectivamente, un 'festival' para los sentidos. Todos. Como dice el chef, «un juego con los sabores tradicionales puestos al día».

Sebastián López y Juan Vidal propusieron una cocina de mestizaje internacional maridada con exclusivos cócteles

Por la mañana, con los aromas que el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón dejaron flotando aún en el aire de la sala de ponencias, Pablo Sánchez, chef del restaurante Los Marinos José, trajo desde la localidad malagueña de Fuengirola los productos de esa parte del Mediterráneo. «Vengo de la mar, mi padre es de la mar y se puede decir que somos un restaurante de batalla, de correr, pero poco a poco, cada año, vamos buscando mejorar nuestra forma de trabajar, comprando el mejor producto e intentando estropearlo lo menos posible, e ir cambiando el concepto», señaló el chef malagueño. De hecho, el restaurante tiene sus propios barcos pesqueros, así que el control sobre el producto es total. Un tartar de quisquilla con una coronita de caviar como para echar la lágrima, un salmonete simplemente sopleteado a la vista del cliente, y un descubrimiento: una cococha de calamar, que podemos decir que es la primera vez que lo oímos, fueron las propuestas que presentó Pablo Sánchez.

Maridar con cócteles

Sebastián López y Juan Vidal, del club gastronómico Drama y la coctelería Bro, respectivamente, hablaron de 'maridajes, sentidos y placeres'. Sebastián es un chef colombiano que se ha hecho un hueco en la gastronomía regional y como él mismo indicó, «mi cocina cambió de filosofía cuando conocí a Juan, porque sus planteamientos sobre maridajes me sedujeron desde el principio». Lo peculiar del asunto es que la cocina del chef, plena de matices procedentes de cocinas del mundo, se maridan con cócteles. «Jugamos con maridajes avanzados. A lo mejor Juan y yo nos tiramos semanas investigando la manera en que ese trago y el plato al que acompaña sean un conjunto armónico», relató el chef. Platos que se comen y se beben de la mano de dos maestros de la elegancia y la sofisticación gastronómicas.

Notas salinas y un glamuroso mestizaje para una jornada en la que el público abarrotó todos los espacios de Murcia Gastronómica.

Julio Velandrino alimenta al joven voluntario que degustó su ponencia. / Nacho García / AGM Un vendaval llamado Julio Velandrino Esa generación de cocineros en las que tantas esperanzas tiene depositada la gastronomía regional estuvo ayer representada por Julio Velandrino, chef de Tahúlla. El joven chef defiende sobre todo «el sabor de Murcia, los productos de nuestra despensa, la cultura culinaria de nuestra tierra». Velandrino siguió rompiendo moldes y pidió un voluntario para que subiera a la palestra para hacer de afortunado conejillo de indias degustando el menú entero de Tahúlla con su maridaje. Una puesta en escena en la que participó Diego Pérez, el sumiller del restaurante. Velandrino vinculó alguno de sus aperitivos al lugar donde se ubica La Tahúlla, un molino de pimentón. Así que plantó una mantequilla de cuquillo... al pimentón, acompañada de un pan elaborado por artesanos de Murcia. Todo un festival pimentonero. Huevas de mújol, olla gitana, queso de cabra, acelgas de temporada… Todo para un corviche, masa de origen ecuatoriano. Quiso la casualidad que el arrojado voluntario fuera ecuatoriano, para sorpresa e hilaridad del respetable. Y mientras Guillermo, el joven voluntario, no paraba de mover el bigote, Julio Velandrino siguió con esa locura hiperactiva que le caracteriza. Una marinera nórdica. O vikinga, que dijo Julio. Así llamó el chef a una elaboración con la base de ensaladilla con un pescado como el pez limón, envuelto en una tocineta. Con pan de centeno, un yogur de pepino anisado y una anchoa emulsionada con caldo de cocido y mostaza salvaje. Otra locura en la boca. «Al final, la cocina no tiene más historia que dedicación y buen producto. Al llevar ya tres años en Tahúlla, esa evolución se está asentando y eso lo notamos nosotros en la gente», aseguró. Un increíble tomate ibérico mezclado con otro de la variedad Óptima, típico de la huerta murciana, secado desde el verano y convertido en un salmorejo, aliñado con algas… fueron algunos de los entrantes. Ya mirando al mar, Velandrino elaboró un arroz muy liviano de sepia, con su propia tinta y con un salmonete del Mar Menor con un gazpachuelo de albahaca, endibia, puerro y azafrán. «Yo no puedo vivir sin los productos del Mar Menor y tenemos que tener mucho cuidado con él», reivindicó el cocinero. «Parece que ya se están haciendo cosas y espero que sigan recuperándolo», sentenció. Con un lomo de cerdo autóctono (no chato) con una demiglace de su propio jugo con bini entró en la parte de las carnes. Y Guillermo, feliz. Nunca un voluntario gozó de semejante merienda (eran las siete de la tarde), delante de tanta gente.