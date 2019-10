Seis peculiares pacientes a la espera del psiquiatra El elenco del montaje 'Toc toc', que hoy se verá en Cartagena. / Konstantin Kalishko El Batel lleva a su escenario la comedia de Laurent Baffie sobre los trastornos obsesivos compulsivos ROSA MARTÍNEZ Viernes, 4 octubre 2019, 02:09

Seis pacientes son citados a la misma hora a la consulta del doctor Cooper. Todos acuden a la cita, pero él no llega. La secretaria del facultativo, un psiquiatra de prestigio, les pide disculpas y les asegura que el doctor Cooper aparecerá en breve por la puerta... Pero no lo hace y sus pacientes se desesperan. Aquí empieza el enredo y, con él, la comedia.

'Toc toc', obra que acoge esta noche el Auditorio El Batel de Cartagena, aprovecha este dilatado y forzoso encuentro para presentar a los protagonistas del texto: seis personajes con trastorno obsesivo compulsivo o TOC que acuden en busca de la ayuda del doctor Cooper para superar sus manías.

'Toc toc' Cuándo Viernes a las 21.30 horas. Dónde: Auditorio El Batel. Cartagena Entradas: 25, 20 y 15 euros.

Interpretada por Carmen Arévalo, Laura Hernando, Sara Moros, Paco Obregón, Fran Sariego y Ana Trinidad; y dirigida por Esteve Ferrer; la obra -escrita por el francés Laurent Baffie- busca la complicidad del público a partir de situaciones más o menos cotidianas que abordan con un toque de humor los trastornos obsesivos compulsivos. El montaje, que ya ha superado el millón de espectadores tras nueve años consecutivos en la cartelera madrileña, estrenó en España en 2017 su versión cinematográfica de la mano de Vicente Villanueva y un elenco de rostros conocidos del cine y la televisión como los de Paco León, Rossy de Palma, Alexandra Jiménez, Óscar Martínez, Adrián Lastra, Nuria Herrero, Inma Cuevas, Ana Rujas, Carolina Lapausa, Verónica Forqué y Arturo Valls.

Al igual que en el teatro, la cinta logró un gran éxito de público, colándose en el ránking de las más vistas durante varios fines de semana. Sus protagonistas, cada uno con una peculiar historia que contar, se verán obligados a compartir sus experiencias con el resto de pacientes y con el público a la espera del afamado doctor. Cada uno lo hará a su manera, sin dejar las manías que les acompañan y de las que no se pueden desprender pese a querer hacerlo. De hecho, por eso se han encontrado.

«Si de golpe -advierte el director de la función, Esteve Ferrer- tiene la visión de la puerta de su casa, abierta de par en par como consecuencia de un terrible olvido, no se angustie, seguro que la ha cerrado. Si siente la necesidad de lavarse porque no sabe cuántas personas habrán tocado antes que usted el programa que está leyendo, no se preocupe, tanto los programas, como todo el teatro, con sus correspondientes rincones, han sido correctamente desinfectados. Serénese, todo está bajo control, le prometo que no hay ninguna escena de sangre, ni de crueldad, ni nada parecido; solo hay siete actores deseosos de hacerle pasar una divertidísima velada».