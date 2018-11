Claim: «Second es un ejemplo de lo que es tener éxito» Gonzalo Magaña, Juandi Pascual, Adrián Riquelme y Ramón Gómez son Claim. / Nuria gil La banda murciana, una de las revelaciones del indie nacional, presenta esta noche su debut-álbum, 'Sofá Paraíso' J. ALBARRACÍN Viernes, 23 noviembre 2018, 02:47

Lo tienen todo para triunfar: buenas canciones, buen cantante de fraseo singular, imagen, esa actitud positiva que tanto se aprecia hoy, letras inteligentes, un punto melódico potencialmente comercial, factor diferencial sin llegar a ser demasiado rarillos... Hablo de Claim, la banda murciana formada por Adrián Riquelme, Gonzalo Magaña, Ramón Gómez y Juandi Pascual -los tres primeros arquitectos, los dos últimos interlocutores en esta entrevista-, última apuesta del también murciano sello Son Buenos y una de las últimas revelaciones en la escena nacional del pop independiente. Tras 'Barbados', un primer EP autoeditado que giraba en torno al concepto del viaje, ahora parecen haber encontrado la estabilidad con 'Sofá Paraíso', su debut-álbum que estrenan esta noche en el Puertas de Castilla.

Claim Cuándo Viernes 23, a las 21.30 horas. Dónde Centro Cultural Puertas de Castilla. Murcia Cuánto Localidades agotadas.

-¿Qué expectativas tienen depositadas en 'Sofá Paraíso' y por tanto en 2019?

-Nuestra intención es que la gente nos conozca, que sepan que estamos ahí. Con 'Barbados' llegamos donde pudimos, no estuvo mal, pero había como una barrera que no podíamos cruzar por nuestros medios. Ahora que tenemos un equipo más grande espero que alcancemos mayores cotas. A nivel personal estamos supercontentos con el resultado. El disco se ha grabado como queríamos, las canciones son las que queríamos, el diseño es el que queríamos... A nivel artístico ya no podemos hacer más que defenderlo en directo.

-Repiten con Raúl de Lara en la producción, pero hay cambios significativos en el sonido. Más categórico, espacioso y actual ahora.

-Era la persona idónea. Nos parece un productor top en España y además nos conoce personal y musicalmente hasta tal punto que en este disco hay una evolución compositiva con respecto al anterior y él ha sabido también dársela en cuanto al sonido. Es un sonido contemporáneo, que va bien con nuestra manera de ver la música. Para la producción de guitarras se ha contado con Jorge, de Second, y para las programaciones con Lalo, de Ayoho.

-Ya lo hicieron con el EP anterior, con forma de maleta, y ahora entregan el disco tapizado a mano y con hasta nueve portadas a elegir [diseño de F33]. ¿Por qué cuidar tanto el envoltorio?

-Porque como músicos que somos, somos artistas y lo que queremos es expresar. El concepto para nosotros es fundamental. Aquí nuestro concepto se basa en periodos de vida concretos y, en este caso, es el periodo en el que volvemos de estar trabajando fuera [de España, la mayoría]. Nos hemos cansado de los viajes y ya estamos aquí, en casa. Es un disco mucho más de aspectos cotidianos, de cosas que percibimos sentados en un sofá. También es darle un valor añadido al CD, queríamos que el diseño fuera coherente con la música y con nuestra forma de pensar.

-'Barbados' era un disco que giraba en torno al concepto del viaje. En cambio, 'Sofá Paraíso' parece remitir al hogar, al retorno.

-El punto de vista ha cambiado. Antes era más dinámico, estábamos moviéndonos por Europa y ahora cuando hemos escrito este disco, estamos más asentados. Es una percepción basada en la realidad. También es un reflejo del mundo en que vivimos. La percepción de estar en tu casa, en tu sofá, conectado con todo el mundo pero con una protección que no teníamos antes.

-Siempre he visto a Claim como un grupo ambicioso. ¿Me equivoco?

-La ambición está ahí, siempre quieres crecer y hacer algo importante, ya que lo has hecho y esperas llegar lo más lejos posible con el disco. A ver, donde lleguemos habremos llegado y habrá estado bien, pero es bueno tener aspiraciones.

-¿Firmamos un pacto con el éxito, entonces?

-El éxito para nosotros sería poder dedicarnos a esto y sobre todo seguir disfrutando, porque si no, no tendría sentido. Lo importante es estar ahí, superar los posibles momentos de debilidad y tener claro que el proyecto es más importante que cada uno de nosotros. Para mí, Second es un ejemplo de lo que es tener éxito: llevar 20 años y seguir en primera línea.

-¿Siguen disfrutando más con la música que con la arquitectura?

-Sí, totalmente [ríen]. Ambos son trabajos creativos, pero para nosotros la música es algo mucho más satisfactorio, que nos llena más. Recibimos más cariño de la música que de la arquitectura, pero recibimos más dinero de la arquitectura que de la música.