Sargento Emilia y Benjamín Celdrán presentan 'Súper Pedrito'

La Biblioteca Regional acoge este martes, a las 19.30 horas, la presentación del libro 'Súper Pedrito', escrito por Lía Gonzaga y con ilustraciones de Benjamín Celdrán. El protagonista de la obra es Pedrito, un niño que sufre acoso escolar en su nuevo colegio. Las cosas empiezan a cambiar cuando conoce a Nadia, cuya madre, que es policía, da una charla sobre bullying en el colegio. Acompañada del policía Benjamín, la madre de Nadia explica a los niños que han de aprender a controlar el enfado y a no ocultar sus miedos, para ir ganando seguridad, y que es muy importante no apoyar a los abusones ni mirar para otro lado. Tras la charla, Pedro no olvidará las tres pistas secretas que le revelaron los policías para ser unos valientes.

Lía Gonzaga lleva más de treinta años en la policía, y es maestra, psicóloga y periodista, aunque nunca se ha planteado cambiar de profesión. Escritora de microrrelatos y columnista de prensa escrita (firmando con el pseudónimo de 'Sargento Emilia' en su blog de www.laverdad.es), se adentra en esta ocasión en el mundo del cuento. Con ello pretende aportar su experiencia en la lucha contra el acoso escolar.

La Biblioteca también celebra esta semana, el miércoles, 24 de octubre, el Día de la Biblioteca. La Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, apoyada por el Ministerio de Cultura, creó en 1997 este día conmemorativo en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada el 1992 durante el conflicto balcánico, y a través de numerosas actividades en toda España se traslada cada año la importancia de estos centros.