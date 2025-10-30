Rutas guiadas y otras actividades en Cartagena este fin de semana

Cartagena vive el último fin de semana de octubre con una repleta agenda de actividades que incluyen visitas guiadas. Toma nota y aprovecha que aún ... hay plazas:

VIERNES

Musical Infantil. El Castillo Embrujado, a las 18:00 horas, desde el Castillo de la Concepción. Las brujas de Salem regresan al Castillo con su embrujo y sus travesuras. El musical, adaptado por Faustino Sáez, contará de nuevo con Winnie, Mary y Sarah como protagonistas de una inquietante historia en la que nada es lo que parece. Se trata de la última edición de la exitosa actividad impulsada por Cartagena Puerto de Culturas. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es [también programado para sábado y domingo]

Cine. Proyección de 'La Bruja', a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. La FICCmoteca, organizada por el Festival Internacional de Cine de Cartagena y Cultura del Ayuntamiento, ofrece una pase, por la celebración de Halloween, de la obra de 2015 dirigida por Robert Eggers. Narra la historia de un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, que vive cerca de un bosque y, según las creencias populares, está dominado por el mal. Toda la programación está en www.ficc.es

SÁBADO

Ruta guiada con paseo en barco 'Cartagena Romana y Mediterránea', a las 11:30 horas, desde el Museo del Teatro Romano. El itinerario comenzará en el Teatro, donde se reflejó el poder de Roma para continuar por el Museo del Foro, la Pompeya española, donde se encuentran las Termas, majestuosos edificios con pinturas y lugares sagrados, como el santuario de Isis y Serapis. Y como Cartagena no se puede explicar sin tener cerca el Mediterráneo, esta ruta finaliza en un paseo en barco por la bahía por donde navegaron fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es

Espectáculo familiar Día de muertos, a las 20:00 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar. El espectáculo muestra «la tierra de los recordados», un lugar mágico y alegre, ubicado debajo de la tierra de México, para aquellos que perviven en el recuerdo de sus seres queridos, y más abajo está «la tierra de los olvidados», el triste y solitario destino de aquellas pobres almas que nadie recuerda. Entradas en la web www.teatrocircoapoloelalgar.es

DOMINGO

Ruta guiada Del Teatro a la Domus del Pórtico, a las 11:00 horas, desde el Museo del Teatro Romano. La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano y, al salir del monumento, la actividad continuará hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es, informa el Ayuntamiento.