Ruslana: «Nunca he dejado de aprender en mi vida»

Tras brillar en la última edición de Operación Triunfo, una de las más completas e interesantes de la historia del formato, Ruslana se ha convertido ... en un ejemplo de que, frente a las exigencias de la industria, tanto musical como televisiva, el saber lo que se quiere hacer, la actitud abrasadora y la personalidad marcada son fichas que te pueden otorgar la primera victoria clara en una carrera. Y es que, una vez apagada la euforia transitoria que genera el citado formato, la joven, nacida en Ucrania pero criada en Tenerife, ha despegado con 'Génesis', un debut que convence gracias a la inmediatez de algunos de sus temas, especialmente los más fieros ('Estrella de rock', 'Artificial') y a la honestidad con la que sus letras hablan, además del amor y su correspondiente cara y cruz, acerca de la fama y los sueños sostenidos sobre los pilares que construyen las ideas claras. Se han acabado los ensordecedores aullidos de la multitud que vibraba frente a la pequeña pantalla, pero se ha activado el entusiasmo de una artista que llega con ganas de arrasar, algo que ha empezado a lograr con su primera gira. Charlamos con Ruslana.

–Desde su arranque a finales del pasado año, la gira de presentación de su primer disco, 'Génesis', ha funcionado mejor que bien. ¿Es posible acostumbrarse a esa respuesta tan ferviente del público?

–Al principio creo que, tanto para mí como para el equipo, fue una gran alegría saber que la gente tenía tantas ganas de ver 'Génesis' en directo. Una tampoco se acostumbra, pero siempre intento tener las expectativas altas de cada sitio al que voy y regalarle al público la mejor energía posible.

–Sus directos están apostando por el concepto y esencia de banda. ¿Por qué decidió escoger un formato más colectivo por encima del siempre tentador lucimiento solista?

–Siento que el sonido orgánico es algo que está en el disco y no podía quedarse sin eso en directo. La gente se lo pasa muy bien con la banda y con los bailarines. Somos un gran equipo y trabajar con personas tan talentosas y maravillosas es un sueño cumplido.

«Quiero disfrutar de todo, aunque a veces sea un camino un poco ajetreado»

–¿Qué diría que es lo más importante que aporta a su repertorio el grupo que la acompaña en esta gira?

–La energía. Cada uno mira por el proyecto, se nota que les gusta lo que estamos haciendo y eso se transmite. Elevan el directo.

–¿Va a mantener esta idea de espectáculo para los festivales de verano en los que actuará próximamente?

–Seguiremos con la era 'Génesis', así que, más o menos, lo que se va a ver en los festivales ya está desvelado, pero también tenemos pensado elevar un poco el directo. Son escenarios muy grandes y con mucho público, así que hay que dejar un buen sabor de boca.

–Si 'Génesis' significó el nacimiento de Ruslana como artista, ¿cómo definiría la etapa previa en Operación Triunfo?

–Nunca he dejado de aprender en mi vida. La etapa en el programa fue la de soñar con mucha fuerza, manifestar todos los días que quería dedicarme a la música, expresarme con ella y aprender muchísimo más. Yo la definiría como la fase del sueño que después se hizo realidad.

«Lalo GV es, sin duda, una de las personas que me llevo al fin del mundo de esta etapa»

–¿Le costó mucho encontrar lo que quería contar sobre sí misma en este primer disco?

–Todas las canciones del álbum hablan sobre mí, son historias reales y personales, algunas más profundas y otras no tanto. Me parecía importante que mi primer trabajo fuera autodescriptivo. Las temáticas no me han costado tanto, creo que todo el mundo puede identificarse.

–¿Cómo fue el proceso de composición en un contexto marcado por la urgencia de tener que publicar cuanto antes?

–Fue muy divertido, un proceso muy creativo y liberador. Es verdad que teníamos el objetivo de sacar el disco en una fecha concreta que nos hizo trabajar con cierta rapidez, pero siempre buscando el mejor resultado. Poder juntarme con gente tan talentosa y creativa fue el punto clave para cumplir con ese objetivo.

–Ha contado con la participación de distintos productores entre los que encontramos al cartagenero Lalo GV. Tirando para la tierra, ¿cómo fue trabajar con él?

–Lalo GV es, sin duda, una de las personas que me llevo al fin del mundo de esta etapa de creación. Desde el momento en el que le conocí tuvimos una conexión muy fuerte tanto en lo musical como en la manera de trabajar. Valoro mucho lo que hace.

«Todas las canciones hablan sobre mí»

–Su primer tema, 'Las chicas malas desafinan', apareció muy poco tiempo después de su salida de OT. ¿Se planteó en algún momento incluirla en 'Génesis'?

–No me plantee incluirla porque, aunque siento que es una canción que va de la mano con el discurso del disco, es algo real y estoy muy orgullosa de ella, tenía ganas de empezar de cero para la creación de 'Génesis'.

–Transformación, nacimiento y liberación. ¿Qué suponen actualmente estos tres conceptos para usted en términos artísticos?

–Los tres tres términos están bastante presentes en 'Génesis'. Son, desde luego, temas de los que hablo bastante y que son muy importantes en mi proceso creativo.

–En uno de los temas más adictivos del disco canta «Los aviones, hoteles, los premios y el after es lo que me llena el corazón porque, mamá, lo que yo quiero ser es una estrella de rock». ¿Dónde y cómo nace este objetivo vital y profesional?

–Es una meta que está ahí desde que tengo uso de razón, aunque luego con el tiempo se ha ido transformando y evolucionando y eso al final es lo bonito. Siempre he querido hacer música y dar conciertos. De hecho, el directo me parece una de las partes más emocionantes de mi trabajo. Quiero disfrutar de todo, aunque a veces sea un camino un poco ajetreado.

–¿Cómo está viviendo el viaje hasta esa meta?

–Está siendo bastante guay. Estoy aprendiendo muchísimo. Lo más increíble está siendo vivir todo esto con la gente que tengo a mi lado, a nivel tanto personal como profesional. Existe un punto en el que, poco a poco, entiendes la importancia de estar presente, trabajar y luchar por tus sueños, ya que nadie lo va a hacer por ti.