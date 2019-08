Rock y arte para disfrutar este fin de semana en la Región La recta final de agosto ofrece mucha música para los amantes del rock e interesantes exposiciones culturales MÓNICA MILLÁN VALERA Viernes, 30 agosto 2019, 14:05

6 Exposición 'Not only, but also', una exposición sensorial

La exposición 'Not only, but also' recorre una parte de la historia del festival La Mar de Músicas de Cartagena, desde que comenzó en 1995 hasta la XXV edición.

La Mar de Arte es una de las extensiones más destacadas de La Mar de Músicas. De una manera visual, original y atractiva muestra lo mejor del arte de los países invitados en cada edición.

A través de un mapa sonoro, los asistentes se introducirán poco a poco en los objetos de dicha exposición. Fotografías, catálogos, carteles oficiales del festival y muchas otras piezas componen esta muestra, diseñada por los arquitectos cartageneros Pepo Devesa y Mario Méndez.Y dependiendo del día, sonará una música distinta, lo que hará que el público quiera volver a la exposición para conocer que habrá al día siguiente.

Conoce la historia del gran festival y ¿qué mejor manera de hacerlo que a través del oído? La muestra podrá visitarse hasta el 30 de agosto en la Sala de Exposiciones del Auditorio Municipal El Batel.