Coque Malla: «No hago música para vender discos» El que fuera vocalista de Los Ronaldos presenta en Murcia una de las escasas fechas de su minigira con El Cuarteto Irrepetible: canciones acústicas arropadas por piano y cuerdas JAM ALBARRACÍN Viernes, 23 noviembre 2018

Nunca ha sido un superventas, pero nunca le ha ido mal. Sin embargo, resulta obvio que en los últimos años, y de manera muy especial desde la publicación de 'El último hombre en la Tierra' (2016), Coque Malla se encuentra atravesando un momento dulce. El que todavía es su último álbum de estudio -después llegaría el directo 'Irrepetible'- es un disco de pop orquestado y ambicioso, de dinámica grande, que como siempre tiene su base en el rock, si bien entendido este de un modo flexible. Cada vez más enamorado de la textura y sonoridad de las cuerdas, tras la gira posterior decidió aceptar la propuesta de su hermano Miguel Malla (Las Ruedas, Mastretta) y embarcarse en una breve gira por teatros exclusivamente acompañado por el piano de David Lads y el citado cuarteto de cuerdas (violines, viola, violoncello). Disfrutar de los matices es la idea. Todo 'sold out', el resultado popular. Coque se muestra entusiasmado, aunque lo disimule tras la distancia del cable telefónico.

Coque Malla Cuándo Viernes 23, a las 21.00 horas. Dónde: Teatro Romea. Murcia Cuánto: Localidades agotadas.

-Viene con El Cuarteto Irrepetible. ¿Cómo se está sintiendo con este formato?

-Pues muy bien, es un formato increíble. Es otra manera totalmente de vivir las canciones, una manera bastante más compleja, hay muchísimo movimiento armónico y melódico. Cuando tocamos con la banda es un poco más plano, con el cuarteto hay melodías entrecruzadas subterráneas que le dan muchísima riqueza. Tocar las canciones así de vez en cuando es una joya. Estamos disfrutando muchísimo.

-Tras 'El último hombre en la Tierra' y la gira posterior plasmada en el directo 'Irrepetible', ¿tal vez se había quedado con las ganas de darle presencia en directo a las canciones más 'orquestadas' del disco? ¿Nace de ahí la idea de esta gira?

-Bueno, nace en realidad cuando estábamos ensayando con el cuarteto para 'Irrepetible'. Hicimos un primer ensayo solos: yo con la guitarra acústica, mi hermano [Miguel Malla] y ellos. Es un ensayo técnico, donde se repasan las partituras y que todo esté correcto. Entonces, en ese ensayo vimos que como sonaba el cuarteto solo con una guitarra pues no sonaba con la banda, que es alucinante, le da una profundidad y le da un color a la banda increíble. Pero inevitablemente la banda tapa, con las guitarras eléctricas, batería, teclados, vientos... muchos de los matices y de las melodías del cuarteto se pierden. Entonces, cuando hicimos ese ensayo, ahí fue realmente cuando nació la idea, porque yo solo con la guitarra y ellos era increíble.

-Su hermano Miguel tuvo bastante que ver, creo.

-Sí, él me dijo que tendría que hacer una gira así y esa idea se me quedó en la cabeza. Así que este año me dije: vamos a hacerlo, vamos a hacer una minigira de cuatro o cinco conciertos y a disfrutarlos. Miguel se puso manos a la obra, hizo muchos arreglos nuevos, porque claro, no teníamos tantas canciones orquestadas, había seis o siete solo, y yo quería hacer un repertorio en el que las cuerdas estuviesen todo el rato, no yendo y viniendo, no quería que fuesen un detalle de acompañamiento, sino que fuesen la base.

-Lo recuerdo desde su etapa en Las Ruedas, luego con Mastretta... ¿Qué destacaría de la manera de entender la música de Miguel Malla?

-Muchas cosas. Para empezar talento, mucho talento. Debe haber pocas figuras en España que tengan un pie en el rock y en el pop, que tengan verdadera cultura y verdadero conocimiento del pop, que lo hayan tocado, disfrutado y mamado... y que también tengan escuela clásica, sinfónica menos pero jazzística mucha. Y ese es su caso. En el mundo anglosajón, das una patada y te salen siete, pero en España es difícil encontrar a un tipo que haya vivido el rock and roll y que al mismo tiempo tenga escuela académica. Recuerdo que aquí, cuando queríamos hacer arreglos de cuerdas, teníamos que llamar a un señor o a alguien del cine. Miguel tiene esa dualidad, además de mucho talento y buen gusto.

«Brutal»

-No es que antes le fuera mal, pero está claro que está viviendo un momento dulce, al menos desde 'El último hombre en la Tierra', sino incluso desde 'Termonuclear'. ¿Feliz?

-Sí, claro. Yo creo que la mecha prendió incluso antes de 'Termonuclear', con 'La hora de los gigantes'. Luego hubo ahí una bombita, que fue 'Mujeres', que supuso una subida grande de público, y la bomba grande con 'El último hombre en la Tierra', que se ha doblado con 'Irrepetible'. Sí, muy contento. Hacemos esto de cara al público, al fin y al cabo. Lo hacemos para nosotros pero luego se lo queremos enseñar al público y queremos que venga mucha gente. A mí lo de entrar en listas, salir en la tele, vender discos y todo eso, como que me importa un poco menos, no hago música para eso. Pero que las salas se llenen es fundamental. Es brutal para los músicos, no tiene nada que ver la energía que se crea cuando los teatros están llenos a cuando están a mitad o vacíos.

-Es un ejemplo de que arriesgar, dar pasos hacia adelante, jugársela... puede funcionar bien.

-Bueno, no sé si tanto como un ejemplo, porque parece que lo hubiera inventado yo eso de arriesgar y muchísima gente lo ha hecho y muchísima lo sigue haciendo y lo hará. Pero bueno, quizá soy uno de los que puedes mirar en este país como muestra de que las cosas bien hechas y con riesgo pueden salir muy bien.

-¿Se le ha quedado pequeño el rock a Coque Malla?

-[Piensa] No, qué va, porque yo creo que el rock amplió sus horizontes hace mucho tiempo. Se me habría quedado pequeño si el rock fuese lo que era hace 50 años, pero hace mucho tiempo que el rock y el pop rompieron sus propias barreras. Aún hoy día están haciendo Chuck Berry o los primeros Stones, pero eso saltó por los aires. Los Beatles hicieron 'Sargent Peppers' y luego vino Nirvana, y luego Radiohead... Si te atreves a viajar sin límites, el rock es infinito. Tendrías que vivir siete vidas y ni aun así lograrías abarcar todo lo que el rock y el pop pueden dar. Pero tienes que tomar conciencia de ello, tomar conciencia de tu libertad y de las posibilidades que te ofrece la música.

-Lo que sí parece tener un poco más abandonado es el cine. ¿Dejó de interesarle, no tiene tiempo?

-Yo creo que más que dejar de interesarme en sí, es que cada vez me interesa más y más la música. Cada vez me siento más artesano de mi oficio y le dedico más tiempo. Entonces, cuando le dedicas tanto tiempo a una profesión, la otra se va quedando atrás. Es como una plantita que no riegas y que no atiendes lo suficiente. En cambio tienes un girasol resplandeciente al lado, porque estás todo el rato pendiente de él. Es un poco eso.