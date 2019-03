Sidecars: El rock correcto al que el éxito le sonríe Los componentes de Sidecars. / Sergio Albert Su actual gira, que pasará este sábado por el Auditorio Víctor Villegas, responde al enunciado de 'Teatro Tour 2019' J. ALBARRACÍN Sábado, 9 marzo 2019, 03:59

Hace poco menos de un mes, Sidecars presentó en Madrid su quinto álbum, 'Cuestión de gravedad'. Y 'la banda del hermano de Leiva', que ha hecho merecimientos sobrados como para dejar de ser considerada así, pero que lo cierto es que se parecen tanto en el timbre, las inflexiones vocales y hasta en los gestos que así siguen siendo llamados, reventaron tres noches consecutivas La Riviera, la sala-termómetro de popularidad de la capital.

Juancho Conejo y sus colegas son un ejemplo de corrección rock. Sus canciones pegadizas y tarareables aumentan si cabe en su último trabajo y la sucesión de poses rock se acercan un poco a la autoparodia. No hay nada inesperado en un concierto de Sidecars, aunque a juzgar por la respuesta del público, tampoco nadie parece esperarlo. Estribillos saltarines de impacto inmediato que nunca sorprenden -ya digo que tampoco parece su intención- y un nivel medio aseado, siempre que no se apele a la exigencia ni a la excelencia. Sí vale hacerlo a la corrección. Su actual gira, que pasará este sábado por el Auditorio Víctor Villegas, responde al enunciado de 'Teatro Tour 2019'.

Sidecars en Murcia Cuándo Sábado 9, a las 21.30 horas Dónde Dónde: Auditorio Víctor Villegas Cuánto 25/30 €

'Todos mis males'

Una de las canciones de la última entrega discográfica de Sidecars es 'Fan de ti' una canción «que no está dedicada a nadie en concreto, sino a un ente abstracto», aunque reconocen «ser fan de mucha gente, de Wilco o de Ryan Adams, por ejemplo». En 'Todos mis males' hablan sobre aquellas cosas que les quitan el sueño y sobre las que ya no. Entre las primeras destacan que «el mundo se está yendo a la mierda. Nos quita el sueño que un día EE UU se líe a bombazos con no sé quién, nos quita el sueño que el día de mañana en Almería o Castilla La Mancha no haya más agua, nos quita el sueño muchas cosas». En 'Locos de atar', por último, hacen referencia a las horas muertas, a esas horas que se pasan volando y a las que, por el contrario, no acaban de pasar nunca. «Donde más rápido pasan las horas es en el escenario, sobre todo cuando tienes conciertos cortos, como los de un festival, por ejemplo, que son 40 minutos y siempre tienes a un tío en el borde del escenario señalándote el reloj porque te estás pasando de tiempo. Y donde más despacio pasa el tiempo, en la furgoneta, especialmente en los viajes largos. Este es un oficio maravilloso, pero no es todo rock and roll. A menudo sales de casa para dar un concierto y no vuelves hasta pasadas 48 horas después».

Sidecars sigue trazando su propio camino y lo sigue haciendo a su manera y saludado por el éxito. Afirman que les importa poco lo que diga de ellos la crítica y que directamente «les importa una mierda» lo que opine alguien desde internet, soltando vitriolo. «A Sidecars nos importa lo que piense la gente que tenemos cerca y de la que podemos aprender algo, lo que opine un desconocido en internet, para nada».