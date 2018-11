Música Rock de ayer, hoy y siempre Marian Pastor Música Teatro Romea. Murcia. Domingo a las 19.00 horas. Entrada: 35, 40 y 45 € LA VERDAD Murcia. Sábado, 17 noviembre 2018, 17:21

'History of rock' es un espectáculo que abarca desde sus orígenes en el rock and roll durante la década de los 50 hasta nuestros días. Con cantantes internacionales y prestigiosos músicos que han trabajado con artistas de primer nivel, durante el 'show' sonará la música de Elvis, The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Guns and Roses, Queen, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Dire Straits y U2 entre otros.