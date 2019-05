Reke hace un repaso a canciones pop-rock Concierto. Auditorio El Batel. Cartagena. Viernes las 20.30 horas. Entradas: 10 y 15 euros Jueves, 9 mayo 2019, 21:40

El cantante cartagenero Reke hará un repaso a las canciones más destacadas del Pop-Rock nacional e internacional desde los 90 hasta la actualidad, en versión sinfónica. Para ello estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Este artista se dio a conocer gracias a su paso por el programa de televisión Operación Triunfo. Sonarán temas como 'Eloise' o 'Show must go on', canciones que han tenido una gran influencia en él