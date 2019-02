Reivindicación femenina y cine de animación para el fin de semana de los Oscars

Títulos de crédito

Los Oscar son este domingo 24, así que los frikis de siempre iremos el lunes al trabajo con las ojeras hasta el cuello, y lo haremos refunfuñando por lo aburrida que ha sido la gala y la injusticia de los premios, pero de lo que seguro que no protestamos es por los presentadores, porque este año no los hay (¡ideón para los Goya!). Supongo que una siniestra/sugerente voz en off nos irá informando de todo, lo que le dará a todo una patena de retrasmisión de Concierto de Año Nuevo.

Este año no hay ningún pelotazo esperando su premio, las grandes masas no se han movilizado con ningún título. La favorita sigue siendo 'Roma', aunque en los últimos días le está recortando varios cuerpos 'Green Book'. Otras en liza son 'La favorita' y 'Bohemian Rhapsody', aunque me inclino porque les darán más premios técnicos que otra cosa. La intriga ya durará poco, la madrugada del domingo sabremos, un año más, con quien se va el promiscuo y casquivano tío Oscar.