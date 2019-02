Dos reinas, Jennifer Lopez y los Lego, protagnistas de los estrenos 02:23 Margot Robbie, en la piel de la reina Isabel I de Inglaterra. / Liam Daniel / Focus Features CARLOS MARTÍNEZ Viernes, 8 febrero 2019, 00:22

Curiosamente, en la semana de resaca de los Goya no llega ningún estreno español a las pantallas (lo más parecido es la resurrección taquillera de la latina Jennifer Lopez).

Empiezo con 'La Lego película 2', segunda parte (¡Qué sorpresa!) del taquillazo de hace unos años y que fue una de las películas que más me divirtieron. Por eso recibo con recelo su continuación porque no sé si estará a la altura. Aquí los invasores Lego Duplo vienen a dar el follón a los habitantes de la Tierra desde el espacio, poniendo en apuros a los protagonistas que ya conocemos.

Esta animación legolizada, fue en su momento una afortunada suma de talento y guion. Si no me creéis comprobar como el Batman de aquí compite de igual a igual con el de Christian Bale.

La de la mujer que canta mejor de cómo actúa se titula 'Jefa por accidente', y confirma que Jennifer Lopez es una buena comedianta. Aquí interpreta a una mujer con inteligencia pero sin estudios que por un error/engaño, llega a ser una directiva importante con todas las prebendas que ello supone (¿no os recuerda a algún empresario inmobiliario de Estados Unidos que parece que lleva tupe?)

Esta peripecia a lo Melanie Griffith de 'Armas de mujer' se acompaña de buenos secundarios y funciona como entretenimiento, gracias sobre todo a que a pesar de ser una diva, la Lopez no tiene miedo de hacer el ridículo (en el buen sentido del término) para hacer reír al público.

Abordo ahora a dos enormes actrices, Saoirse Ronan y Margot Robbie, y una de las historias más interesantes de la historia, la que nos cuentan (por enésima vez) en 'María, Reina de Escocia'. Las difíciles relaciones entre dos reinas con carácter, Isabel de Inglaterra y María de Escocia, y que acabaron como acabaron. La película nos gusta a los apasionados de la historia, es correcta, y uno está esperando todo el tiempo a que salga Cate Blanchett.

El problema que tiene este drama regio, además de su empeño en que cada escena sea trascendente, es que coincide en cartelera con 'La favorita', cuyo objetivo es un público similar que puede abstenerse de acudir para no sufrir sobredosis de polvos de talco, pelucas imposibles y trajes de época con más tela que la bandera de Colón. Los Tudor siempre dan mucho juego.

Tengo que ir acabando que me quedan pocas palabras. 'La clase de piano' es un típico producto francés donde un talentoso pianista surgido de la calle, cae en manos de un ambicioso director de conservatorio que quiere usarlo y al mismo tiempo redimirlo, para convertirlo en el gran músico que debería ser. Lambert Wilson y Kristin Scott Thomas escoltan a un joven valor en alza llamado Jules Benchetrit.

'The prodigy'. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí no hay nada que me dé más terror que un niño en una película de miedo. Esa vulnerabilidad siniestra, esas miradas entre inocentes y psicópatas, ese desconcierto que notas por tener que odiar al niño cuando te han educado para que los cuides. En eso se basa esta película sobre una madre que se encuentra desconcertada, y luego aterrorizada, por el comportamiento de su hijo. Si tenéis problemas de corazón no veáis el tráiler que viene a continuación.

Hoy quiero acabar recomendando algunas películas a rescatar que tienen que ver con los estrenos de hoy: la citada 'Armas de mujer', parábola perfecta de lo que significa en realidad el éxito que perseguimos y 'Maria Estuardo', con la eterna Katharine Hepburn. Que tengáis una semana de cine.