Un refugio para el olvido y los recuerdos Ana Torrent y Carmelo Gómez, en un instante de la representación. / Promo Carmelo Gómez y Ana Torrent protagonizan este montaje que transcurre en un invernadero que sobrevive en la ciudad NATALIA BENITO Murcia Sábado, 3 noviembre 2018, 00:59

Una rotunda ovación los despidió del Teatro Romea al finalizar la función, en abril. Ahora 'Todas las noches de un día' vuelve a La Región, esta vez a Torre Pacheco para continuar emocionando al público con una historia instalada en «un misterio donde la naturaleza es paciente testigo del destino de Silvia y de Samuel», define su director, Luis Luque.

Esta obra, con la que el dramaturgo Alberto Conejero ganó el III Certamen de Textos Teatrales de la Asociación de Autores de Teatro, cobra vida a cargo de Carmelo Gómez y Ana Torrent -que se llevó el premio a mejor actriz en el Festival Nacional de Cortometrajes Andoenredando 2015 de Torre Pacheco por su participación en 'La ropavejera', de Nacho Ruipérez-.

'Todas las noches de un día' Cuándo Sábado 3 de noviembre, a las 21.30 horas. Dónde Centro De Artes Escénicas. Entrada 12 euros.

La acción transcurre en los años sesenta, en un invernadero que sobrevive entre urbanizaciones, una naturaleza en declive dentro de este refugio que escenifica Mónica Boromello. Ha pasado mucho tiempo desde que los vecinos vieron por última vez a Silvia, la dueña de la casa. Allí solo queda Samuel, el jardinero, afanado en preservar ese rincón olvidado. Y de repente Samuel se encuentra tratando de ayudar a un policía, que no aparece en escena, respondiendo a un interrogatorio para descubrir el paradero de Silvia, un enigma sin resolver.

«Tendría que habértelo dicho: por qué no pude estar contigo, por qué no pude estar con nadie», se lamenta Silvia. El enigma rodea a esta mujer «con mucha fuerza y muy pasional, pero a la que le han hecho daño». Así describía Ana Torrent en una entrevista a 'La Verdad' a su personaje, que a pesar de su crudo pasado no ha perdido las ganas de luchar, «un personaje con mucha luz, una mujer que intenta vivir y seguir adelante».

Empieza entonces un combate entre la vida y los recuerdos, entre el amor y sus fantasmas en este «ejercicio dramático de alta densidad poética», como define el director Luis Luque.