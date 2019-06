Ramón Gaya: emocionante reencuentro con Europa 1. Atardecer en Venecia. 1953. Pastel sobre papel, 24 x 30 cm. El Museo de la Casa Palarea muestra 36 obras, la mayoría pasteles y gouaches, que el pintor realizó a su vuelta del exilio entre los años 50 y 70 MANUEL MADRID Viernes, 14 junio 2019, 22:48

Ramón Gaya (Huerto del Conde, Murcia, 1910-Valencia, 2005) es el protagonista absoluto de esta exposición temporal que recoge 36 obras realizadas por el pintor murciano a su vuelta del exilio mexicano. 'Entrar en Europa: París, Venecia, Florencia y Roma' alberga ocho obras que por primera vez llegan al Museo Gaya, ubicado en la señorial Casa Palarea de la plaza de Santa Catalina, más que una excusa para disfrutar de una institución dedicada a uno de los maestros de la pintura española del siglo XX, reconocido con el Premio Velázquez en 2002. La comisaria de esta propuesta, Ana Álamo, cuenta a 'La Verdad' que Gaya vive exiliado en México entre 1939 -cuando embarca en el mítico 'Sinaia' junto con otro millar de «intelectuales de fuste» acogidos como refugiados por el Gobierno mexicano de Cárdenas- y 1952.

'Entrar en Europa: París, Venecia, Florencia y Roma' Dónde Museo Gaya de Murcia. Cuándo: Hasta el 4 de octubre. Horario de verano: de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Cierra sábados y domingos. Organiza: Fundación Museo Ramón Gaya. Comisaria: Ana Álamo. Entrada gratuita

Un año después, escribe sobre Roma en su cuarderno de viaje: «Roma es, en efecto, eterna, pero no como es eterno el espíritu, sino como es eterna la tierra, como es eterno el suelo firme, nuestro suelo, el suelo de la vida». En su 'Obra completa' (Pre-Textos, 2010), dice así el pintor: que «... Roma me parezca 'tierra' únicamente no quiere decir que la rechace o que haya quedado excluida de mis preferencias, pues creo, desde luego, que el hombre aspira al alma, pero también creo que el hombre ha sido condenado -elegido, en cierto modo- a tener que bajar en busca del alma hasta el penoso y rudo interior de la tierra. Roma no es espíritu -como son espíritu Grecia, China y acaso... Jerusalén-, sino tierra, pero la tierra no puede parecerme un elemento enemigo del espíritu, enfrentado al espíritu, sino, por el contrario, un ingrediente suyo; el pecado, pues, de Roma, no podía consistir en ser tierra, sino en creer que ser tierra era un absoluto, algo completo, cuando se trataba de un buen material con destino, como todos, a ser transfigurado. De ese orgullo, de esa ceguera, de esa obcecación material ha quedado en Roma un hermoso cuerpo presente, permanente, en pie, que no sabemos dejar abandonado, repudiado».

Mística sencillez

En Roma, donde se instalará tras pasar por París, Venecia y Florencia, recupera la luz, posiblemente más que en ningún otro sitio. En sus pasteles y goauches -solo hay una acuarela y un óleo en esta ocasión- se manifiesta ese poder contagioso. Estas obras pertenecen, en su mayoría, a particulares -solo ocho de las 36 son del Museo-. Por primera vez vemos en esta sala 'Las luces del Ponte Vecchio', 'Atardener en Venecia', 'Los pinos romanos', 'El Palatino', 'El puente del Sena'... Algunas ni siquiera han aparecido en catálogo, o solo se han mostrado en el IVAM de Valencia. «Parece que la obra de Gaya es infinita, incluso la propia Cuca [la viuda, Isabel Verdejo] se ha sorprendido al descubrir algunas de ellas. Fue un artista muy prolífico, y sorprenden obras como 'Atardecer en Venecia', que es casi un boceto», cuenta la comisaria. Gaya vive en Italia hasta entrados los 70. A Murcia llega en 1971; la galería Multitud le organiza una exposición, siendo venerado por incondicionales amigos murcianos (Manolo Fernández-Delgado, Juan Ballester, Pepe Rubio...). Obras donde se aprecia ese interés de Gaya por la arquitectura y por los ambientes urbanos. La calidez y la suavidad del artista-escritor envuelven, con mística sencillez, al espectador en su asombro.