Quique González: «Necesito saber que estoy componiendo para sentirme vivo»

La evolución artística de Quique González sabe a buen vino, tiene el tacto del roble maduro y conmueve con la precisión de una postal que ... llega justo a tiempo para hacerte recordar y olvidar. Si sus comienzos sonaban a ímpetu callejero, nostalgia bañada en alcohol y mugre, backstage y salitre, garganta con dudas y tinta suicida, lo que vino tras 'Kamikazes enamorados', el punto de su trayectoria en el que se produjo el quiebre, el salto, el golpe (maestro), adquirió la forma de la elegancia del traje planchado tras la fiesta de despedida, la delicadeza del filo de una hoja en blanco, la poesía de las avenidas bajo la lluvia, el puño del espejo, la altura de lo incontestable, el brillo de la lámpara reservada a los genios. Así, se fueron sucediendo grandes discos como 'La noche americana' y obras maestras ('Daiquiri Blues', 'Me mata si me necesitas') hasta conformar una de esas etapas artísticas que definen, revolucionan y asientan por completo una trayectoria. Tras anunciar la publicación de su próximo trabajo, titulado '1973', el próximo mes de octubre, el cantante y compositor madrileño ha salido a la carretera con una gira que llega hoy mismo al escenario de Las Noches del Malecón. Una prometedora velada que se redondeará con la actuación del genial artista cartagenero Fernando Rubio. Hablamos con Quique.

Quique González+Fernando Rubio Cuándo Viernes a partir de las 21.15 horas.

Dónde Auditorio Murcia Parque. Murcia.

Cuánto 30 €.

–'Terciopelo azul' es el tema con el que vuelve dos años después del lanzamiento del disco de versiones 'Copas de yate'. ¿Qué sentía que tenía este tema para cargar con la responsabilidad de su regreso?

–La verdad que es algo en lo que no pienso mucho. Voy haciendo canciones y no suelo empeñarme en que una sea o no el adelanto de un nuevo disco. Es más bien una cuestión de quórum con la banda y la gente con la que trabajo. En el caso de 'Terciopelo azul', me gustó que fuese el primer anticipo porque trata temas que me interesan como la conexión, la naturaleza y la lealtad. Las composiciones nuevas dicen más del sitio en el que te encuentras que las antiguas, te muestran de una forma más actualizada. De todos modos, me hubiese parecido bien cualquiera de las canciones del próximo trabajo. Me siento representado por todas ellas.

–¿Hasta qué punto 'Terciopelo azul' sirve para identificar el sonido que encontraremos en ese nuevo disco: '1973'?

–Pues, fíjate, diría que no mucho. En la canción hemos introducido sintetizadores, que no solemos utilizar demasiado, son casi nuevos para nosotros, y que realmente no aparecen más en el disco. Es identificativa, eso sí, en lo que respecta a sonido de banda. Siempre me gusta grabar todo en directo. Busco que los temas suenen con esa verdad, sin preocuparse demasiado por posibles imperfecciones o rugosidades.

–En el videoclip correspondiente, precisamente, aparece junto a su grupo interpretando en directo la canción en una toma que fue la que finalmente escogieron para que entrara en '1973'. Es una nueva demostración de esa filosofía del menos es más en términos de producción y sonido que ha marcado especialmente sus últimos discos.

–Sí, apostar por el menos es más y también por quitarse capas en la producción y hacer el trabajo de la forma más auténtica posible. Vivimos unos tiempos en la música en los que las nuevas tecnologías hacen que haya mucha edición y todo suene perfectamente afinado. Se pueden trucar la mayoría de las cosas y eso hace que se pierda bastante espontaneidad. Yo me sigo considerando un artista muy de la vieja escuela. Adoro la grasa y sencillez de un grupo interpretando una canción. Me sigue emocionando, y dando el resultado que busco, cinco personas tocando a la vez.

–¿Cómo surgió la idea de esta gira de verano? A priori, una vez anunciados los conciertos de presentación de '1973' previstos para noviembre ¿se puede interpretar como una fantástica excusa para calentar motores?

–Es un poco así. La idea es ir arrancando. Se dio la oportunidad de tocar en seis festivales y hacer un acústico en Menorca y la aprovechamos. Además, son mis festivales favoritos, sitios que casan con mi filosofía y donde siguen cuidando la música: Noches del Botánico, Azkona Rock, Atlantic Fest, Tierra Bobal, Pirineos Sur y, por supuesto, Las Noches del Malecón. Me apetecía hacer unos conciertos más veraniegos antes de centrarme al cien por cien en '1973'.

–¿Cómo ha estructurado el repertorio? ¿Estrenará más temas del nuevo disco?

–Es cierto que te queman un poco en las manos las canciones nuevas, pero ya habrá tiempo de profundizar en '1973'. Es un disco que nos ha costado mucho, pero que nos encanta. Me siento muy satisfecho del resultado. Sobre el repertorio, bueno, lo vamos confeccionando en base al tiempo que tenemos en cada sitio. No es el mismo en Las Noches del Malecón, donde tenemos cerca de cien minutos, que en el Azkena Rock, donde tuvimos sesenta.

–¿Qué balance hace de los conciertos de la pasada gira en la que interpretó de manera íntegra varios discos de su trayectoria? ¿Hizo que cambiase la manera en la que se relaciona con su propia obra?

–Fueron unos conciertos maravillosos en ese sentido que comentas porque me dieron una nueva perspectiva sobre mis discos y una visión más periférica de las canciones que he hecho a lo largo de estos años. Además, aquella gira me ha aportado otra percepción de los temas que forman parte de '1973'. Hicimos cinco o seis álbumes enteros, más el resto de repertorio que teníamos preparado, así que tocamos más de cien canciones. Es un gran volumen de información que te da mucha seguridad y aplomo.

–Roza ya las tres décadas de una trayectoria que ha sobrevivido a varios puntos de inflexión con una admirable integridad y sin perder nunca la honestidad y la inspiración. Mirando con calma el camino recorrido, ¿en qué lugar diría que se encuentra ahora mismo como artista?

–No me paro mucho a pensar en ello. Creo que la mejor forma de hacer ese ejercicio mental sin equivocarte es tratando de avanzar. Siempre lo he considerado así. Pensar más en lo que viene que en lo que hay detrás. Eso ya está grabado y publicado. Necesito saber que estoy componiendo para sentirme vivo, que estoy escribiendo canciones que me enamoran y suponen gasolina para lo que está por llegar.