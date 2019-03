Purito powerpop

No diga powerpop, diga Fastball. Y es que la banda de Austin, Texas, formada por Miles Zuniga (voz, guitarra), Tony Sclazo (voz, bajo) y Joey Shuffield (batería) es sinónimo del mejor powerpop, melodías y cigarrillos que por fin ha vuelto a registrar nuevas canciones tras nueve años de silencio discográfico. «Siempre hemos estado activos y no ha pasado un año en el que no diéramos conciertos. Pero ahora todo está yendo mucho mejor y más deprisa, es un poco locura», señala Tony Scalzo ante el parón discográfico finalmente solventado.

Pasarán esta noche por el ciclo Microsonidos, dentro de su gira española de presentación de su nuevo y sexto álbum, 'Step Into Light'. «Cuando era más joven, existían muchos motivos para ser miembro de una banda», comenta Miles Zuniga. «No era solo la música, era todo lo que la rodeaba. Pero ya no me importan esas cosas. Lo único que quiero es hacer buena música. Creo que ahora valoramos y disfrutamos más lo que hacemos que antes. Somos afortunados de poder dedicarnos a lo que nos gusta». Desde su debut en 1996 con 'Mama Proud, Fastball ha ido ganando numerosos seguidores.