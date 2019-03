¿Hasta dónde pueden llegar nuestros cuerpos? Una de las acrobacias del espectáculo. / pedro greig Diez acróbatas llegados de Australia exploran los límites de la fuerza y el movimento, jugando con el teatro y la danza NATALIA BENITO Viernes, 15 marzo 2019, 23:03

Brisbane, en el sur de Australia, garantiza 300 días de sol al año. Cuenta con una gran noria, como Londres, y unas icónicas letras con las que inmortalizar la visita, como Amsterdam. Bebiendo del ambiente de esta ciudad cosmopolita nació, en 2004, una compañía de virtuosos acróbatas circenses, llamada Circa, que son una brillante muestra de la nueva oleada de circo contemporáneo. Sus espectáculos, en los que juegan con la danza, el teatro y los límites del movimiento, han viajado por cuarenta países, en los que han recibido excelentes críticas.

Ayer visitaron Madrid, donde volverán en unos días, y mañana estarán en Murcia. Son las dos únicas citas en España de la actual gira internacional del espectáculo 'Humans'. La compañía también visitó el TCM el año pasado con 'Opus'. En 'Humans', diez virtuosos jóvenes gimnastas realizan una increíble exhibición de acrobacias con las que llevan a los espectadores por un viaje sobre lo que significa ser humano y cómo nuestros cuerpos, nuestras conexiones y nuestras aspiraciones forman parte de lo que somos.

'Humans' Cuándo Sábado a las 20.00 horas. Dónde Teatro Circo, Murcia. Entradas 12, 15 y 18 euros.

Mediante un lenguaje universal como el del cuerpo, acompañado de una cuidada selección musical, 'Humans' genera un espectáculo para quedarse con la boca abierta durante sus 70 minutos de duración. Cuerpos que vuelan con total ligereza, figuras plásticamente entrelazadas, torres humanas y equilibrios casi imposibles. Explorando los límites físicos de sus cuerpos a medida que se empujan a lo inimaginable, se cuestionan hasta dónde el cuerpo humano nos permite llegar. ¿Cuánto peso podemos transportar? ¿En quién podemos confiar para apoyar nuestra carga? Y, de alguna manera, estas cuestiones llevan también a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestros seres queridos, las cargas que llevamos y la fuerza física y emocional que se necesita para vencerlos.

Emoción y belleza a partes iguales en este espectáculo dirigido por Yaron Lifschitz, responsable de más de 60 producciones, principalmente circenses pero también de ópera y otras disciplinas. El 'show' se estrenó en 2017 y ha pasado por Australia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Rumanía, Francia, Hungría y Estados Unidos, contando con el aplauso del público, que avala esta desnudez artística. Una demostración de fuerza e integridad manifestada de forma aparentemente sencilla, fluida y liviana.

Para ambientarse antes del 'show', la compañía cuenta con una playlist en Spotify con las canciones de este y todos sus espectáculos. Entre la selección de 'Humans', se encuentran 'Triste bahía', de Caetano Veloso; 'Please, please, please', de James Brown; y 'The impossible dream', de Andy Williams.