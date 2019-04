Psicodelia nihilista Música. Pub La Yesería, Murcia. Viernes 12, a las 22.00 horas. Entradas 8/10 € Jueves, 11 abril 2019, 23:01

Vuelve Lebowsky, la banda liderada por los ex Braslips Manolo Giribet y Oliver Ruiz y el ex Schwarz Juanma Martínez. Sonidos que oscilan entre el barro y las nubes, siempre con intención de alterar los estados de consciencia. 'Turntable', con canciones como 'I'm a nihilist' o 'Finish the show' -como apertura- es su único álbum.