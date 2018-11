En el principio fue el ritmo

Velada de sabor africano para la jornada de clausura de la trigésimo octava edición del festival Cartagena Jazz, por un lado con la banda del sensacional bajista y cantante camerunés de jazz fusión Richard Bona y a continuación con el poderoso afrobeat, debidamente actualizado, de Femi Kuti. El hijo del gran Fela Kuti -creador del afrobeat, perseguido por sus ideas políticas y uno de los músicos más influyentes del continente africano- mantiene la herencia de su padre, si bien añadiendo concisión a un discurso todavía orgulloso y politizado, que invita a la unidad y el inconformismo, a la rebelión contra la corrupción, y cuya rítmica imparable cala hasta las entrañas.

Femi Kuti Cuándo Sábado 24, a las 21.30 horas. Dónde Nuevo Teatro Circo, Cartagena Cuánto 20 €. Abre Richard Bona.

Más aficionado al directo que a las grabaciones, no obstante acaba de publicar su décimo álbum, un 'One people, one world' que ha sido saludado por la crítica americana como su mejor trabajo hasta la fecha y en el que, acompañado por su habitual banda Positive Force, añade pinceladas de numerosos estilos esencialmente negros: highlife, reggae, soul, R&B, hip-hop, dubwise y, por supuesto, el omnipresente funk. El global sigue siendo afrobeat, pero insisto, más accesible y concreto, sin los pasajes expansivos del sonido original de su padre. La sombra de Fela siempre le ha acompañado -comenzó tocando en el grupo de su padre siendo un chaval- pero Femi ha demostrado ser un músico y autor de entidad propia, que no renuncia a sus orígenes pero que entiende que la evolución es necesaria. Nos visitó hace 15 años y ofreció entonces el mejor concierto de La Mar de Músicas 2003, así que todo parece indicar que estamos ante un concierto señalado.