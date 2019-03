Rayden: «Mi primer concierto fuera de Madrid fue en Lorca» El respetado músico urbano presenta en Murcia su último largo, 'Sinónimo'. J. ALBARRACÍN Viernes, 22 marzo 2019, 21:52

Rapero de filiación y músico sin límites en destino, Rayden es uno de los artistas más valorados en el ámbito nacional de la música urbana. Además de escritor por vocación y profesión. Cinco elepés -uno doble- y tres libros contemplan sus andanzas, los últimos 'El mundo es un gato jugando con Australia' (textual) y 'Sinónimo' (sonoro), que presenta mañana en Murcia.

Rayden Cuándo Sábado 23, a las 21.30 horas. Dónde Auditorio Murcia Parque. Cuánto 18/22 €.

-'Sinónimo' se abre con 'Lo primero, la bondad' y se cierra con 'Lo segundo, el talento'. Toda una declaración de principios.

-Sí, también forma parte de un aforismo de Gloria Fuertes («Lo primero, la bondad; lo segundo, el talento y se acabó el cuento») y me parecía bonito hacer un disco que estuviese incrustado dentro de ese aforismo de Gloria.

-Siempre le ha gustado extender las fronteras del rap, no ponerse límites artísticos. De hecho, ya en su disco previo tiene un tema titulado 'No hago rap'.

-Intento que todo lo que me gusta, me emociona o me transmite sea susceptible de ser utilizado como herramienta en mi obra. Entonces, a lo mejor no hago rap pero propuestas como la mía sean de las que más están haciendo por darle al rap cada vez más dimensión.

-Siempre ha tenido una buena relación con Murcia. Recuerdo verle girar y colaborar con Piezas y lo de donar los beneficios del single 'Si vas' (2011) a los damnificados por el terremoto de Lorca. Eso fue todo un detalle.

-Sí, pero es que viene precedido porque el primer concierto que hicimos fuera de Madrid fue también en Lorca. Entonces, cuando al poco tiempo ocurrió esto... Muchas veces queremos utilizar la música para hacer algo útil y esa fue una buena ocasión para aportar nuestro granito de arena. Pero vamos, Murcia siempre ha sido una de nuestras casas, estamos muy a gusto.

Con banda

-Viene en directo acompañado por su banda.

-Sí, he ido integrando poco a poco a músicos y tanto en la gira anterior como en esta ya voy con banda, pero también precedido de la manera como concibo la música en directo, en vivo. Música viva, que no sea una pista disparada y ya. Con banda, la música es dinámica y se mueve, cambia y te ofrece algo que va más allá de lo que es la música prefabricada y enlatada.

-Cada vez se da más, pero sigue sin ser lo habitual en rap.

-No he sido de los primeros, yo he visto con banda a Tote King, a Kase.O, a Juancho Marqués, incluso ahora a Beret... Como público es lo que me llega y lo que demando. Pero además, yo he tenido la suerte de que cuando un festival ha querido probar con la música urbana, ha intentado contar conmigo y al principio el hándicap negativo que yo le encontraba era como... tío, es que lo mío por muy gordo que sea parece muy limitado comparado con lo que hacen otros compañeros de profesión. Veía lo que se podía transmitir y me dije 'una y no más'. O sea, no puede ser que por intentar no salirte de los cánones, no me quede en un 11% de lo que puedo sacar en directo.

-¿Se está habiendo buena música urbana en España, son buenos tiempos para las líricas?

-Ehhh... [duda] A ver, dentro de la morralla, lo que es bueno, es muy bueno. Y lo hay. Lo que pasa es que con la irrupción de las plataformas de 'streaming' y todo esto, parece que se ha cambiado el contenido por el continente. Ahora hay que ir sacando canciones cada mes, como si fuesen fascículos y si no parece que te estás quedando atrás, sin importar que tenga una coherencia, un contenido, una razón de ser.

-Tiene varios libros publicados y ahora sale 'El mundo es un gato jugando con Australia'. ¿De qué va?

-Pues va de que muchas veces, cuando las cosas no nos salen como quisiéramos o cuando la vida nos pone a prueba, hay una frase coloquial para referirse a ello, la de que «la vida es perra». Y un día pensé qué pasaría si el fallo o este agobio que tenemos fuese un error de concepto y en vez de perra, la vida fuese gata. Y si entendiésemos que la vida tiene actitudes felinas igual nos iría mejor. De ahí el título del libro. Son reflexiones, poemas, hay demasiadas vivencias ahí.