Mariza: De Portugal al mundo

Mariza podría haber sido la protagonista del genial libro de Dulce María Cardoso 'El retorno'. Al igual que los protagonista del libro, publicado por la editorial La Umbría y la Solana, Mariza junto a su familia tuvo que abandonar Mozambique con la conquista de la independencia a la antigua colonia portuguesa. Y tuvieron que hacerlo sin mirar para atrás, dejando casa, amigos y con todo aquello que cupiese en una maleta. «Llegamos a Lisboa sin nada y sin nadie que nos quisiera. Nos metimos en el barrio de la Morería en una casa donde entraba el agua cuando llovía. Nadie nos quería. No había dinero, no había trabajo. Mi mamá era negra; mi papá, rubio, y yo, así, con este colorcito», declaraba hace unos años en una entrevista para 'El País'. Aquella niña se ha hecho mayor y ahora todos la quieren, todos la miran. Basta decir Mariza y se abren los teatros del mundo, de la Ópera de Sídney al Royal Albert Hall, y sus taquillas cuelgan el 'todo vendido'. Maria dos Reis Nunes, Mariza, carga en estos momentos con la responsabilidad de ser la máxima representante de la cultura portuguesa en el mundo. La mayor fadista desde Amália Rodrigues; nadie se atrevería a discutírselo a estas alturas. Mucha gente ha querido conocer la música, la lengua, la cultura portuguesa, tras conocer su música. Ya no es aquella renovadora del fado que hace veinte años agitó la afición portuguesa con su novedoso acercamiento al género.

Mariza Cuándo Martes 23 a las 23.00 horas Dónde Auditorio Parque Torres, Cartagena Cuánto 25 €

Es la más internacional de las vocalistas de su país gracias a su entregada manera de estar sobre el escenario y a su curiosidad por adentrarse en otras parcelas vocales más internacionales. La embajadora de la Unesco para la preservación del fado tradicional y Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2018 viene a La Mar de Músicas, festival que la ha acogido a lo largo de sus años de carrera, para presentar su último disco, titulado, simplemente 'Mariza'.