Poder, crueldad y pasión por la cultura Daniel Muriel y Chiqui Fernández, en una escena de 'Nerón'. / pedro gato NATALIA BENITO Viernes, 15 febrero 2019, 23:03

Nerón no incendió Roma. Quizá el emperador se aprovechara, una vez quemada la ciudad, para reconstruirla a su gusto. Así lo corroboran los estudios más actuales sobre el caso y el dramaturgo Eduardo Galán, que en este 'Nerón' que mañana llega a Murcia, muestra la cara artística y sensual de este tirano sanguinario. En el montaje, esta historia milenaria, que llegó al cine en 1951 con 'Quo vadis?', se cuenta mediante una estructura moderna con elementos como 'flashback' y escenas simultáneas.

'Nerón' Dónde Teatro Romea Cuándo Sábado a las 21.00 horas. Entradas 15, 20 y 22 euros.

Esta mirada hacia el Nerón que cantaba, tocaba la lira, recitaba e interpretaba obras teatrales no minimiza su aspecto más detestable: «Podemos considerar a Nerón como el emperador artista, amante de la cultura y de todas las artes. Esto no significa que no fuera a la vez un tirano cruel y déspota», afirma el dramaturgo.

El montaje fue estrenado en la última edición del Festival de Mérida con Raúl Arévalo en la piel del mandatario. Ahora es Daniel Muriel quien encarna a este hombre que sueña con convertirse en un dios inmortal, que somete a su pueblo a la tiranía y está dispuesto a asesinar a todo aquel que se interponga en su camino para alcanzar la gloria. El elenco cuenta también con caras televisivas como Chiqui Fernández, José Manuel Seda y Diana Palazón, a los que se unen Francisco Vidal, Javier Lago, Daniel Migueláñez y Carlota García.