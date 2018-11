Pobre y mujer, pero no inferior Abel Folk y Ariadna Gil. / ros ribas Ariadna Gil protagoniza esta historia basada en la novela de Charlotte Brontë que describe a una heroína romántica que lucha por la igualdad de géneros y clases NATALIA BENITO Viernes, 16 noviembre 2018, 22:57

Charlotte Brontë, Currer Bell y Jane Eyre: tres mujeres en una, tres luchadoras en una, que ahora Ariadna Gil interioriza. La actriz catalana vuelve a subirse a las tablas para interpretar, bajo la dirección de Carme Portaceli 'Jane: Eyre: una autobiografía'. Portaceli, directora del Teatro Español, define la novela 'Jane Eyre' como «una ventana a través de la que Charlotte Brontë nos presenta su visión del mundo». Y es que la historia guarda cierto paralelismo con la trayectoria personal de su creadora.

El montaje, a partir de la versión de Anna María Ricart, relata la vida de una mujer que, para la directora, «desde su nacimiento y sin tener unas circunstancias que la lleven a ser de este modo, tiene en su interior el instinto de superación más impresionante que jamás haya leído». Con una dura infancia, pasó una temporada en un internado de pobres, «donde la envían para quitársela de encima porque ya se enfrentaba a la injusticia desde muy pequeña», siempre mostrándose intolerante ante la ligera señal de maltrato, en cualquiera de sus formas: «Si todos obedecieran y fuéramos amables con quienes son crueles e injustos, ellos no nos tendrían nunca miedo y serían cada vez más malos. Si nos pegan sin razón tenemos la obligación de devolver el golpe». Estas palabras de Jane son una muestra de la insólita fortaleza de una mujer rodeada de machismo e injusticia.

'Jane: Eyre: una autobiografía'. Murcia Cuándo Sábado a las 2100 horas. Dónde Teatro Romea. Entradas 18,22 y 25 €.

La novela de esta heroína romántica, publicada en 1847, no habría visto la luz de no ser por el uso de su pseudónimo Currer Bell. Lo mismo le hubiera ocurrido a sus hermanas Emily y Anne con las novelas que escribieron. O al menos no hubieran tenido tanto éxito -Emily publicó el famoso 'Cumbres Borrascosas' bajo el nombre de Ellis Bell-.

Aun así, esta obra feminista no escapó de la dura crítica de los sectores conservadores de la sociedad, que la calificaron como «una obra peligrosamente inmoral».

Bajo el prisma de esta novela, la autora opina sobre la diferencia arbitraria entre clases y hace especial atención al papel de la mujer en la sociedad. La protagonista nunca deja que olviden que, por el hecho de ser pobre o de ser mujer, no es un ser inferior. Esto afecta, lógicamente, a la relación sentimental que surge en la historia. El amor solo será posible cuando surja de igual a igual y desde la libertad.

La escenografía, austera, está basada en un muro blanco, cediendo así el protagonismo a los actores. Ariadna Gil está acompañada por Abel Folk en el papel de Rochester. Jordi Collet, Gabriela Flores, Pepa López, Joan Negrié y Magda Puig se reparten el resto de personajes hasta llegar a los 21 que completan la representación, que cuenta con la música de Clara Peya, interpretada en directo.