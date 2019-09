Muchos planes musicales y toda la programación 'Feria 19' del Romea para este fin de semana El inicio de septiembre viene cargado de planes musicales con el festival Lemon Pop, el B-SIDE o el concierto de Rozalén, y de una programación especial que ha preparado el Teatro Romea para la Feria de Murcia MÓNICA MILLÁN VALERA Viernes, 6 septiembre 2019, 14:40

1 Teatro 'Por los pelos' en el Romea

Promo

Solo hay una obra de teatro de comedia no musical que está incluida en el libro Guiness de los record, 'Shear Madness'. Imprebís y la cena de los idiotas adaptan al español la obra más representada de la historia de Estados Unidos. 'Por los pelos', como recibe el nombre la versión española del director Santiago Sánchez, es una comedia policíaca con la que no pararás de reír.

Además de partirte de risa tendrás que decidir quien es el culpable del asesinato. Una peluquería es la escena del crimen donde hay 4 sospechosos, dos policias que vigilaban el edificio y el público como único testigo del homicidio. Un misterio que cada día será resuelto por los espectadores y tendrá un final diferente.

La obra que da comienzo a la nueva temporada del Teatro Romea reúne humor, intriga y drama, siendo el público parte fundamental en su desarrollo y desenlace. Ve a morirte de risa y calentarte los sesos como un auténtico detective para resolver el asesinato.

Información Cuándo Viernes 6 de septiembre, a las 21.00 horas. Dónde Teatro Romea, Murcia. Precio 26/23/19 euros.

2 Teatro 'Perfectos desconocidos', la adaptación teatral de la película italiana 'Perfetti sconosciuti' en el Romea

Promo

El remake español de la película italiana 'Perfetti sconosciuti' que dirigió Alex de la Iglesia ya tiene su adaptación teatral en una versión que dirige Daniel Guzmán.

Durante una reunión de amigos que parece ser como tantas otras cambia cuando surge la idea de hacer algo distinto. ¿Qué ocurriría si dejásemos nuestros móviles encima de la mesa dejando que el resto viera todas las notificaciones y mensajes que nos llegara? Llamadas, SMS, Whatsapps, notificaciones de Instagram o Facebook, nuestra vida entera compartida al instante por todo el mundo. Este grupo de amigos interpretado por los actores Fernando Soto, Alicia Borrachero, Jaime Zataraín, Inge Martín San Juan, Elena Ballesteros, Ismael Fritschi y Antonio Pagudo ponen a prueba la sinceridad y confianza entre ellos. Humor, enredo, convencionalismo, diálogos bien estructurados e ingeniosos van modelando esta obra.

'Perfectos desconocidos' es una comedia negra que plantea un juego arriesgado, una versión de Verdad o Atrevimiento adaptada al siglo XXI. ¿Te atreverías a jugar?

Información Cuándo Sábado 7 de septiembre y domingo 8 de septiembre, a las 21.00 horas y a las 19.00 horas respectivamente. Dónde Teatro Romea, Murcia. Precio 19/23/26 euros.

3 Concierto Rozalen en concierto

Promo

Rozalén llega a Murcia para dar un concierto enmarcado dentro del evento «Poetas del Rock», donde también actuarán el cantautor Fredi Leis y un artista invitado cuyo nombre está aún por confirmar. Una de las artistas y cantautoras del momento, que además está muy ligada a la Región tras estudiar Psicología en la UMU vuelve con su último trabajo 'Cerrando puntos suspensivos'. Los temas de su nuevo álbum como el single 'Comiéndote a besos' junto a sus temas más conocidos sonarán en Murcia el 6 de septiembre.

Una de las principales voces de la canción de autor en español alcanzó su éxito tras la canción '80 veces' que junto con una intérprete de lengua de signos dio visibilidad a las personas sordas. De esta manera, defiende un espectáculo inclusivo y dirigido a todo el mundo. Esta faceta social es una de las características de su música quien a través de sus letras ha mostrado el apoyo por ejemplo a las víctimas de maltrato con la canción 'Puerta violeta'. Este tema tan reivindicativo obtuvo la nominación a 'Mejor canción del año' en los Latin Grammy junto al disco 'Cuando el río suena…' con la nominación 'Mejor disco del año'.

Rozalén no será la única que actúe durante la noche, el gallego Fredi Leis también pisará el escenario para presentar el que ya es su segundo trabajo, 'Neón'. El músico y compositor se dio a conocer en Soundcloud consiguiendo cientos de miles de escuchas. En 2015 estrena su primer EP 'Días Grandes' con el se postuló a convertirse en una de las jóvenes promesas de la canción de autor renovada. Y tras ser el telonero de artistas de la talla de Alejandro Sanz, lanzó su primer disco 'Neón' consiguiendo el millón de visitas con su canción 'Mariposas'.

Compra la entrada directamente desde la web de Oferplan y podrás disfrutar de la fuerza y el directo exquisito de Rozalén, y la versatilidad de Fredi Leis que se atreve con el pop-rock, las baladas pasando por el indie.

Información Cuándo Viernes 6 de septiembre, a las 20.00 horas. Dónde Auditorio Parque Fofó, Murcia. Precio 30 euros.

4 Concierto

David de María, 20 años en los escenarios

Promo

David de María celebra sus dos décadas en la música con su gira '20 años'. El jerezano es uno de los artistas más consagrados del panorama nacional que cuenta con 10 álbums y más de un millón de copias vendidas. Su último disco grabado en directo conmemora toda su trayectoria profesional y su grandes éxitos.

Una carrera que no comenzó en solitario ya que formaba parte del grupo Kelliam 71, pero que con 19 años decidió iniciar su propio camino. Una decisión que le llevó a lo más alto convirtiéndose en uno de los cantantes de baladas románticas más importantes del país. También ha compuesto para otros artistas como Vanesa Martín, David Bisbal o Pastora Soler con los que ha colaborado. Una fórmula que repite en su último disco con Manuel Carrasco, Chenoa o Sergio Dalma.

No te pierdas este recopilatorio de los mejores éxitos de David de María totalmente gratuito este sábado 7 en el municipio de Pliego.

Información Cuándo Sábado 7 de septiembre, a las 22.00 horas. Dónde Jardín de La Glorieta, Pliego. Precio Gratuito.

5 Concierto El Dúo Dinámico celebran sus 60 años en la música

Promo

60 son los años que llevan Manuel de la Calva y Ramón Arcusa subidos a un escenario. El dúo dinámico está de gira por toda España para celebrar más de medio siglo en la esfera musical regalándonos canciones como 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser' y 'La, la, la' que llevó a Masiel y a España a ganar el certamen de Eurovisión en 1968.

Unos jóvenes Manuel y Ramón se convirtieron casi sin saberlo en los precursores del fenómeno fan juvenil en España. Sus primeros años estuvieron marcados por el cine protagonizando y compartiendo pantalla con Marisol en 'Búsqueme a esa chica'. En 1972 se retiraron para ocupar el puesto de productores discográficos y en 1986 se volvieron a reunir firmando un contrato con Sony para grabar reediciones de sus discos.

Su larga trayectoria que no aun no ha acabado recibió en 2014 el premio Grammy Latino de Honor. Revive sus grandes éxitos en el concierto que darán el domingo 8 en Calasparra.

Información Cuándo Domingo 8 de septiembre, a las 22.00 horas. Dónde Auditorio Cine Rosales, Calasparra. Precio Desde 20 euros.

6 Festival Lemon Pop: Tachenko, Ángel Calvo y Los trenes e Higinio

Promo

Antes de que de comienzo el festival Lemon Pop el 13 de septiembre podrás disfrutar de un aperitivo musical el día 7 de septiembre de la mano de los artistas Ángel Calvo y Los trenes de larga distancia, Higinio y Tachenko. El grupo zaragozano Tachenko, el murciano Ángel Calvo e Higinio estarán en la sala REM de Murcia en un concierto totalmente gratuito.

El festival murciano Lemon Pop, uno de los más longevos del país, celebrará su XIV edición del 5 al 14 de septiembre. Los días 13 y 14 serán los platos fuertes del festival que ofrecerá conciertos gratuitos en la Sala REM los días 5, 6 y 7 con el mejor pop.

Información Cuándo Sábado 7 de septiembre, a las 22.00 horas. Dónde Sala REM, Murcia. Precio Gratuito

7 Festival B-SIDE Festival

Promo

Fuel Fandango, Iseo & Dodosound, Viva Suecia, Shinova, Le Boom, Alice Wonder y Los Invaders actuarán en el B-SIDE Festival en Molina de Segura el 7 de septiembre. Un festival que coincide con las fiestas del municipio murciano.

El B-SIDE Festival se ha convertido una de las citas musicales más importantes del verano en el levante español. Desde 2005, y ya son catorce ediciones, han pasado por este escenario las mejores bandas del universo indie nacional e internacional: Fangoria, Love of Lesbian, Lori Meyers, Vetusta Morla, Nada Surf, The Ting Tings, The Charlatans o Sexy Sadie son algunas de ellas…

El plato fuerte del día viene con la actuación del dúo Fuel Fandango y el grupo murciano Viva Suecia. La cantante cordobesa Cristina Manjón y el productor Alejandro Acosta forman el dúo que mezcla soul y funk con flamenco. Su primer EP les llevó realizar una gira de más de 70 conciertos y a grabar su primer disco 'Fuel Fandango'. La banda murciana ha alcanzado un gran éxito en poco tiempo. Dos años después de su formación consiguieron grabar su primer álbum, 'La Fuerza Mayor' y un año después el segundo, llevándolos a tocar en numerosos festivales de España.

Lo que empezó como una colaboración entre Dodosound e Iseo para una canción terminó llevándoles a formar el dúo Iseo & Dodosound en 2015 con el lanzamiento del LP 'Cat Platoon'. Un trabajo que mezcla el reggae y el dub. Shinova será el encargado de ponerle el toque rock al festival. El grupo que tras un parón cambió de integrantes ya ha grabado el que es su tercer disco en 2019.

Directamente desde Irlanda llega el dúo Le Boom que mezla electro, indie, house y pop. Se trata de uno de los dúos de mas éxito del país que aterriza en Murcia para dar el toque internacional al festival. Instagram dio a conocer a la joven cantante Alice Wonder que ya está grabando su primer disco. También tocará el grupo valenciano Los Invaders con su característico rock pegadizo.

No te pierdas la oportunidad de escucharlos en directo este sábado en el B-SIDE Festival de Molina de Segura.