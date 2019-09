Planes para disfrutar de este fin de semana con toda la familia Los más pequeños podrán disfrutar de las ofertas culturales que ofrece la Región como del Festival de Teatro de Molina de Segura o la obra de los tres cerditos en inglés en el Romea MÓNICA MILLÁN VALERA Viernes, 27 septiembre 2019, 17:25

1 Teatro 'The three little pigs' en el Romea

'The three little pigs' es la obra que da comienzo al ciclo de Cuentos clásicos y tradicionales dramatizados en inglés en Murcia.

Esta actividad está ideada para acudir en familia e ideal para recuperar retazos de nuestra infancia junto a nuestros pequeños, adquiriendo el hábito de escuchar inglés en un ambiente artístico, creativo y participativo. El Salón de los Espejos es nuestro pequeño Romea: entrad y agudizad el oído mientras dejáis volar vuestra imaginación.

Información Cuándo Sábado 28 de septiembre, a las 12.00 horas. Dónde Teatro Romea, Murcia. Precio 5 euros.

2 Teatro Acrobacias y teatro con 'DistanS'

La distancia de la que habla la obra presenta a la historia de dos amigos que encuentran la manera de poder seguir juntos en la distancia aunque la vida les lleve por caminos diferentes. 'DistanS' habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la fragilidad del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del amor capaz de regenerar y reconstruir nuestras relaciones con los demás. Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.

Información Cuándo Sábado 28 de septiembre, a las 18.00 horas. Dónde Centro Escénico Pupaclown, Murcia. Precio 7 euros.

3 Espectáculo 'Les Buttors', un espectáculo de danza que llega a la Región

La compañía belga Cirque Hirsute trae el espectáculo de danza 'Les Buttors'. Con sus cerebros de demonios, Les Buttors participan en un desfile de amor de alto vuelo, encaramado a 7 metros de altura en una invención deliciosamente espectacular: una enorme escalera giratoria, un tiovivo diabólico inspirado en molinos de viento y ruedas de la muerte.

Podrás disfrutar de este espectáculo virtuoso, acrobático y burlesco en Molina de Segura el viernes 27 de septiembre.

Información Cuándo Viernes 27 de septiembre, a las 19.30 horas. Dónde Parque de la Compañía, Molina de Segura. Precio Gratuito.

4 Taller Exlibris, la semana internacional de letras para niños

Con motivo de la II Semana Internacional de Las Letras de la Región de Murcia «EXLIBRIS» el Museo de Bellas Artes de Murcia acoge un maratón de cuentacuentos y un taller para niños el sábado 28 de septiembre.

Información Cuándo Sábado 28 de septiembre, a las 10.00 horas. Dónde Museo de Bellas Artes, Murcia. Precio Gratuito.

5 Danza

Visita teatralizada por el día mundial del turismo

El 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo en todas las ciudades del mundo. Su propósito es el de concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sobre cómo el sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año la celebración del Día Mundial del Turismo se articulará en torno al tema de «Turismo y empleo: un futuro mejor para todos»

En Murcia los más pequeños podrán disfrutar de una visita teatralizada en el Centro de Visitantes de La Muralla de Santa Eulalia, y de un taller infantil para conocer la historia de la Muralla de Murcia.