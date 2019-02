En la piel Dire Straits Escena. Auditorio El Batel. Cartagena. Sábado a las 21.30 horas. Entrada: 27 y 38 euros Viernes, 8 febrero 2019, 21:20

El grupo español Brothers In Band, los guardianes del legado de Dire Straits, vuelve hoy a Cartagena con el espectáculo 'The very best of Dire Straits' en el que repasará los temas principales de la discografía de la banda británica de rock liderada por Mark Knopfler. Considerado el mejor grupo homenaje a Dire Straits harán sonar los temas más conocidos de la banda inglesa.