Juanito Makandé: «Perseguir tus sueños no es fácil»
El cantante, compositor y percusionista de Cádiz presenta en Murcia 'El habitante de la tarde roja', su última entrega
J. ALBARRACÍN

No puede decirse que haga flamenco. Tampoco pop. Y ni siquiera jazz o funk, aunque lleve tatuadas sus cuatro letras en su mano izquierda. Pero con todo ello debidamente mezclado, agitado y engarzado por una personalidad singular que incita al vuelo libre, Juanito Makandé ha conseguido un número de seguidores nada desdeñable que lo sitúan como uno de los máximos exponentes de lo que un día denomináramos fusión o mestizaje. Los términos se desgastan, las canciones no. Habitual de los escenarios murcianos -sin ir más lejos, ya adelantó parte de sus nuevas canciones hace unos meses-, 'El habitante de la tarde roja' (2018) es el quinto álbum del gaditano hoy residente en Baleares.

Juanito Makandé Cuándo Sábado 6, a las 21.00 horas. Dónde Auditorio Fofó. Murcia Cuánto 20/25 €. Completan La Tribu 29 y Aitor & María.

-'La tarde roja' evoca el atardecer. ¿Quién habita ahí, además de los poetas, los soñadores, los románticos?

-'El habitante de la tarde roja' es el trabajo más personal que he realizado. En él habitan todas esas experiencias que han pasado por mi vida como compositor. La vida, el amor, la libertad... He intentado realizar mi trabajo más auténtico y personal.

-En una ocasión, una amiga muy querida me invitó a disfrutar de un par de atardeceres en una cabaña en la costa de Cádiz. Decía que eran los más bellos del mundo. ¿Buscamos desesperadamente la belleza?

-Buscamos la belleza y la vamos encontrando en muchos sitios. En Cádiz, Sevilla, ahora en Baleares, en Noruega... Todos estos lugares me han inspirado y han hecho ese sonido mío que ha ido evolucionando en mis discos. Esa búsqueda se acaba convirtiendo en una filosofía y un modo de vida.

-Me gusta una estrofa de 'Vivir sin miedo'. Usted, que apela a la alegría y al vuelo libre, canta: «Y no pienses que no dolió / que la vida curtió mis versos / y con todo lo que lloré / flores nuevas fueron creciendo». ¿No hay rosas sin espinas?

-Perseguir tus sueños no siempre es fácil, hay que ser rebelde en muchos momentos para romper muchos roles que tú no eliges. Hay mucho trabajo detrás y muchos años de experiencias que van sumando.

-¿Qué queda en su propuesta actual de aquella inicial Radio Makandé?

-De aquella propuesta me llevo la experiencia y las vivencias que me han llevado al momento en el que estoy. Siempre he sido muy libre en ese aspecto, un caminante a mi aire.

-Ha desarrollado su carrera de manera totalmente independiente. ¿Tan malo es trabajar para una gran compañía? ¿Se lo plantearía si la oferta es buena?

-He aprendido que no se debe decir 'nunca'. He tenido experiencias en grandes compañías, pero siempre ha estado en mis planes llevar mi carrera así, de forma independiente y más libre.

-Gana las elecciones alguien y dice: le voy a dar un presupuesto a Juanito Makandé y lo usamos en lo que él diga. ¿En qué lo emplearía?

-En Cultura, sobre todo. Además, añadiría más protección para los animales, follar más y pelearse menos.