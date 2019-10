León Benavente: «Tenemos que romper barreras» Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y el murciano César Verdú forman León Benavente. / SALOMÉ SAGüILLO La banda lleva este sábado su 'Vamos a volvernos locos' al auditorio murciano del Parque Fofó NATALIA BENITO Viernes, 11 octubre 2019, 21:51

Estuvimos a punto de parar justo antes de empezar León Benavente», cuenta el batería murciano César Verdú. Tras una gira con Nacho Vegas -varios de los músicos acompañaban al artista en directo- «estábamos en un momento crítico. El futuro no era muy halagüeño y estábamos pensando en dedicarnos a otra cosa que no fuera la música». En lugar de tomar esa dura decisión, en 2012 decidieron dar un paso al frente y crear el grupo. Mañana, León Benavente presenta en Murcia -a las 21.15 horas en el Auditorio Parque de Fofó- su tercer disco, 'Vamos a volvernos locos'. Un trabajo que ha visto la luz hace apenas un mes y cuyo directo para la gira ha sido perfeccionado sobre las tablas del TCM: «En el disco '2' -el anterior de la banda- también preparamos en este espacio el 'show' y hemos vuelto porque es un sitio estupendo para probar escenografía -será un envoltorio dorado diseñado por los responsables del último espectáculo de Rosalía- y sonido. Nos dan muchas facilidades y nos tratan muy bien», explica el artista, que ha podido comprobar cómo la banda ha crecido exponencialmente desde que dieran sus primeros pasos en salas como 12&Medio.

Sin abandonar el carácter político de sus temas -«'Disparando a los caballos' es de las canciones más explícitas que hemos hecho»-, en 'Vamos a volvernos locos', el cuarteto formado por César Verdú, Abraham Boba, Eduardo Baos y Luis Rodríguez deja un espacio a las letras románticas y a la reflexión sobre el mundo acelerado en el que vivimos: «Tienes varias cosas aún por resolver / pero es que en esta ciudad hay tanto que hacer / y si no estás disponible es posible que te den por muerto», cantan en 'La canción del daño'. Verdú habla por todos.

León Benavente Dónde Auditorio Parque de Fofó, Murcia Cuándo Sábado a las 21.15 horas Entradas 18 euros

-¿Qué mensaje pretenden lanzar con este disco?

-Las letras hablan de la insatisfacción que estamos viviendo en estos tiempos. Sin ser un disco conceptual, todas las canciones siguen un hilo o temática. Apostamos por unificar las canciones en un disco, a pesar de que hoy en día todo son 'singles'. Venimos de una vieja escuela y concebimos las obras enteras. Nos trabajamos su orden para que tengan sentido. Se habla del desasosiego que hay de puertas para dentro, de las relaciones con las personas de tu entorno y la forma de comunicación con los demás. Son temas que surgen de las experiencias que hemos ido viviendo durante estos últimos años.

-¿Confían en que el público se siente a escuchar el disco de principio a fin?

-En nuestro caso entre los seguidores hay una gran mayoría de público que lo concibe de esa manera. Entiendo que haya gente que no le interese o no le preste el tiempo suficiente y haga un consumo inmediato como sucede ahora mismo con todo, no solo con la música. Estamos en un tiempo de no pararte a pensar en muchas cosas, ni recapacitar ni disfrutar. Necesitamos impulsos continuamente que nos hagan sentir vivos cuando precisamente una de las cosas buenas de la música es poder escucharla con tranquilidad. Es una pena que no suceda así.

-Denuncian la prisa de la sociedad y lo superfluo de las relaciones, ¿cómo se puede luchar contra esto?

-'Vamos a volvernos locos' puede verse como una advertencia o una invitación. El exceso de información nos impide prestar atención a las cosas concretas del día a día. En el aire hay una insatisfacción generalizada de que todo va mal. No es que todo vaya mal, es que nadie está realmente bien. Hay que perder la razón para afrontar el miedo que te dan las decisiones del día a día. El miedo es una de las cosas que más nos limita en la vida. Tenemos que romper barreras sin temores.

Estudio en Mozota

-Han grabado el disco en una aldea de Zaragoza.

-Sí. Nuestro centro de operaciones es el estudio El Cariño, de Edu -Baos-, que está en Mozota, una aldea de 30 habitantes cerca de Zaragoza. Allí grabamos el disco antes de verano. En las ciudades hay muchas minas y trampas que no te permiten centrarte lo suficiente. En Mozota hemos pasado jornadas de diez horas diarias probando sonidos nuevos y siguiendo un proceso creativo diferente, tratando de decir las cosas de otra manera. Hemos pasado momentos divertidos, de vértigo y emoción, sin saber si íbamos por el buen camino. Finalmente hemos hecho un disco sin prejuicios.

-Parece que el disco ha gustado, ¿han recibido alguna crítica dura?

-En general todo es positivo. Estamos muy sorprendidos por la acogida que ha tenido. Esta vez hemos tenido la oportunidad, cosa que no tuvimos en discos anteriores, de tener tiempo. Hemos pasado un año y medio generando música y canciones. Después de ese tiempo decidimos ponernos a grabar. Nos hemos tirado todo el verano con la incertidumbre de no saber qué pasaría con el disco y en septiembre hemos sentido alivio al presentarlo y ver que gustaba. Además, creo que también funciona bien porque es un trabajo que se complementa con la discografía anterior. Estamos muy satisfechos.

-En este trabajo cuentan con tres voces femeninas: María Arnal, Miren Iza y Eva Amaral. ¿Cómo surgieron estas colaboraciones?

-Son artistas que admiramos y con las que hemos coincidido en algún momento o colaborado en conciertos. Somos muy amigos de las tres y ellas pertenecen a tres generaciones diferentes de artistas femeninas. A la hora de buscar colaboraciones, desde el primer disco creemos que cada canción pide a una persona en concreto. Para mí '45 cerebros y 1 corazón' -de Maria Arnal y Marcel Bages- fue uno de los mejores discos que se sacó ese año -2017- y con María Arnal lo veíamos muy claro. Además, nos sorprendió mucho cuando fue a grabar porque nosotros teníamos unas ideas preconcebidas pero ella hizo suya la canción. Sin María, 'Como la piedra que flota' no sonaría igual. Lo mismo ocurre con Miren Iza, con la que hemos grabado 'Mano de santo' y con Eva Amaral y 'Amo'. Con su involucración, las canciones suben un peldaño más al que no podríamos llegar de otra manera.

-¿Van a dejar de tocar con Nacho Vegas?

-Ha llegado un momento en el que nuestros calendarios son incompatibles. Durante la grabación de este disco estuvimos de gira con Nacho y tratamos de compaginarlo todo pero nosotros hemos arrancado con muchos conciertos y tampoco queríamos comprometernos con él. Creo que en las carreras de los músicos está bien que en algún momento se cambie de formación. Eso hace que tenga otro atractivo y que Nacho pueda iniciar otro camino que creemos que va a ser bueno.