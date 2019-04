Películas para adolescentes y niños para Semana Santa 01:50 Carlos Santos, David Verdaguer y Ernesto Sevilla venden las mejores pastillas del mercado. / R. C. CARLOS MARTÍNEZ Viernes, 12 abril 2019, 02:45

Metidos ya en la borrachera de la campaña electoral, y a la espera de la resaca del 29, ¿qué os parece ir al cine? Empieza la Semana Santa, así que tenemos unas cuantas manzanas tentadoras que morder, aunque lleven gusano.

La primera es una 'Cincuenta sombras de Grey' (2015) tolerada a menores. Se llama 'After. Aquí empieza todo' y es la adaptación de una exitosa novela, la primera de una saga, sobre una inocente, casta y buena chica que se enamora de un malote de libro, chulito, con tatuajes, al que sólo le falta ser el amo de Forocoches.

Estos libros (fast book, equivalente literario a fast food), estaba claro que llegarían a la gran pantalla para calentar las entrepiernas de adolescentes de ambos sexos y sus sueños amorosos, como ya lo hicieran su equivalente patrio 'A tres metros sobre el cielo' (2010). Pero poco más podrá hacer. 105 minutos de vuestras vidas que nunca recuperaréis.

Hay una nueva reina de los dramas de época, Keira Knightley, que con su esquelética belleza y sus registros actorales a la altura de Chuck Norris, se ha convertido en una presencia recurrente en el cine si hay un corsé de por medio.

'El día que vendrá' es también una adaptación literaria (para qué pensar, trabajar, y ser originales, si ya lo ha hecho otro) de una novela sobre una mujer inglesa que acude a vivir con su marido en el Hamburgo ocupado y devastado por la guerra de 1946. Una vez allí la adaptación no será fácil, aunque encontrará consuelo en un fiero alemán. La acompañan en el reparto Jason Clarke y Alexander Skarsgard.

Es una película bonita, estilo 'Expiación', en la que se sufre mucho, sobre todo por la insoportable levedad de la protagonista. Yo a eso lo llamo efecto Madame Bovary, ¿o vosotros no os pasasteis toda la novela deseando que el arsénico adelantará su trabajo varios capítulos?

La tontería de la semana es española (excluyendo las que dicen los partidos políticos en campaña) y se titula 'Lo dejo cuando quiera'. Tres mataos profesores universitarios se deciden a vender unas pastillitas que producen efectos muy interesantes, lo que les llevará a meterse en mundos que no conocen ni controlan.

Comedia en la línea del siglo XXI de exaltación del friki, lo que da lugar a este 'Big Bang' mezclado con 'Breaking Bad'. No es alta comedia, como no lo eran sus antecedentes 'Fuga de cerebros' (2009) o 'Perdiendo el norte' (2015). Y eso a pesar del buen trabajo de Ernesto Sevilla, Carlos Santos o la siempre cómica Miren Ibarguren.

Ahora vienen las especialmente dedicadas a los que tienen vacaciones escolares esta semana. Directamente de Suráfrica llega 'Mia y el león blanco', sobre la amistad inquebrantable que se forja entre un cachorro de león y una niña.

Sólo la debéis ver si no habéis tenido suficiente azúcar con los caramelos de las procesiones.

La otra es 'El parque mágico', una de animación sobre una niña que se introduce en un parque de atracciones de ensueño, donde la realidad no conoce barreras. En realidad es un tráiler largo y caro para salivar y acabar yendo a Port Aventura o Disneyland.

Mirar fijamente el posado robado del agujero negro os reportará más satisfacciones que ir a verla.

Con este panorama no me extrañaría descubrir que las cofradías han pagado para no tener competencia (seguro que Villarejo sabe algo). Que el tiempo acompañe a las procesiones, y a los impíos que pasarán estos días en la playa. Que tengamos una Semana Santa de cine.