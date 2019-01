Oscars y racismo en 'Green book' 02:31 Mahershala Ali y Viggo Mortensen están nominados al Oscar como mejor actor de reparto y protagonista, respectivamente. / Patti Perret/Universal Pictures CARLOS MARTÍNEZ Viernes, 1 febrero 2019, 00:06

Si no me fallan las cuentas, hoy se estrena en la Región la última de las nominadas al Oscar a la Mejor Película, 'Green book', ya tenemos todas las cartas levantadas. La suerte es que los otros estrenos de este viernes no le harán competencia.

'Green book' logró cinco nominaciones sorpresas a los Oscar. Sorpresa porque casi se estrena cuando ya no lo hacen los que quieren esos premios; sorpresa porque es el primer drama que dirige Peter Farelly, director de comedias escatológicas que odio ('Algo pasa con Mary' o 'Dos tontos muy tontos') que han venido a ser al cine lo que Maduro al inglés; sorpresa porque vemos al apolíneo Vigo Mortensen convertido en un matón pasado de kilos. El titulo hace referencia a una guía de viaje que se publicaba en los segregados Estados Unidos y que decía a los afroamericanos (cuando se les llamaba negros), donde podían dormir, comer o divertirse en sus viajes sin ofender a los blancos.

Un viaje como el que emprenden por el Sur americano en 1962 un pianista negro (Mahershala Ali, el de 'Moonlight') y su brusco y peleón chofer, Mortensen. Por supuesto pasarán de la incomprensión inicial a una amistad muy de road/buddy movie. Una favorita en los Oscar que tiene el precedente, y la ventaja, de contar un relato a lo 'Paseando a Miss Daisy', con el ambiente de 'Criadas y Señoras' y reminiscencias de 'Crash', películas que sumadas llegaron a 19 nominaciones y que ganaron 8 estatuillas doradas. No son malos precedentes.

02:31 Vídeo. «GREEN BOOK»; CÓMO SER NEGRO EN LOS EE UU DE LOS AÑOS 60

Ahora os voy a hablar de una película francesa de esas con mensaje, y que sabes cómo va a terminar incluso antes de acabar de leerme (sólo necesitas conocer que está basado en una historia real y tener un plan de datos decente en tu móvil).

Su título es 'Todos a una', y a los españoles nos parecerá un 'Campeones' del «Lazarillo de Tormes», o un Disney sin autenticidad. Una comedia impostada para narrar una gran impostura, la de un equipo de baloncesto para personas con discapacidad, compuesto por supuestos capacitados, y que llegaron a jugar en los Juegos Olímpicos de Sidney.

02:12 Vídeo. «TODOS A UNA», COMPETIR A TODA COSTA

La comedia española de hoy es 'Bajo el mismo techo', con los inevitables Silvia Abril y Jordi Sánchez (el Recio de esa chabacana serie de cuyo nombre no quiero acordarme), que interpretan a un matrimonio mal avenido y en proceso de pasar a mejor vida, es decir, de divorciarse.

Pero la crisis inmobiliaria corre a ayudar a mantener los vínculos sagrados del matrimonio y les condena a tener que seguir viviendo, y compartiendo, una inmensa casa que no pueden vender. Eso va degenerando en situaciones cada vez más locas y escasamente divertidas, y, curiosamente, a parecerse a una gran comedia negra (a la que está no le llega ni a la suela del zapato), llamada 'La guerra de los Rose', que sería mi recomendación clásica de hoy en lugar de ir a ver lo que anuncia el tráiler de abajo.

01:55 Vídeo. «BAJO EL MISMO TECHO», LA 'GUERRA DE LOS ROSE' A LA ESPAÑOLA

'Dragon ball super: Broly' es uno de esos incomprensibles (para mi) éxitos de taquilla y público que tienen algunas películas. Según dice la Wikipedia es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama, y su trama describe las aventuras de Gokū, un guerrero saiyajin, cuyo fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad (¿ya os habéis dormido?). Según dice mi experiencia personal, es un rollo incomprensible de peleas eternas y que le encantaba a mis amigos más frikis. Esta película es la vuelta a una nueva generación con un tal Broly siendo un guerrero misterioso. Me reconozco más ajeno a esta película que un jubilado al Instagram.

00:36 Vídeo. «DRAGON BALL SUPER: BROLY»: GOKU Y VEGETA CONTRA BROLY, EL SAIYAN

Ahora os comentaré cosas de los Goya, pero por si alguno es objetor del cine español, mejor os deseo ya que tengáis una semana de cine.