Ilegales: «Estamos orgullosos de nuestros enemigos»

Marearock es un ya asentado festival de rock que en 2019 cumple 14 años con una novedad: la presente edición tendrá sede por primera vez en Murcia. Será este sábado, con un programa que incluye destacados nombres del rock estatal y el rock punkarra nacional, como Narco y su crossover rap metal, el punk oi! de Kaos Urbano, los Gatillazo del capo Evaristo (La Polla) o el rock extremo de los controvertidos Soziedad Alkoholika. Pero si hay un nombre que destaca por trayectoria, por actualidad y por derecho propio ese no es otro que el de Ilegales. El demoledor documental 'Mi vida entre las hormigas' (2017) y su último álbum, 'Rebelión' (2018) han vuelto a poner en boga a una banda que en realidad nunca dejó de estarlo del todo. Localizo a Jorge 'Ilegal' Martínez en Baleares disfrutando de «una Ibiza rockera muy distinta a la evidente» y le asalto sin piedad, que para eso somos viejos colegas.

Qué Marearock Festival Cuándo Sábado 13, desde las 15.30 horas. Dónde La Fica. Cuánto 25 € Completan Soziedad Alcochólica, Gatillazo, Narco...

-Decía(mo)s ayer: «Levántate y lucha, esta es tu pelea», y hoy: «Ser manso es peligroso, si no luchas te matas». Vale que hoy podemos hacerlo desde un móvil y con un careto sonriente, pero... ¿estamos igual de jodidos?

-Peor. Cuando grabamos 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes', en 1982, se había abolido la censura, ahora padecemos una odiosa 'ley mordaza' y además están todos esos prohibidores vocacionales que se sienten ofendidos por todo. Todas las conquistas sociales, como el aumento de la educación pública y de la sanidad universal, se están esfumando en favor de una educación y sanidad privadas, eso sí, financiadas con dinero público. Los derechos de los trabajadores que tantas jornadas de lucha han costado, hoy son en la práctica casi inexistentes. Mientras las grandes empresas se forran, el trabajador de hoy en día se ve obligado a aceptar sueldos de miseria.

-Tiempos nuevos, tiempos salvajes. ¿Cómo es posible que en esencia nada cambie?

-La naturaleza humana ha variado poco en los últimos 5.000 años: avanzan las tecnologías pero seguimos siendo los mismos. Los malos triunfan no porque sean más fuertes, sino porque los buenos no quieren buscarse problemas aun siendo muchísimos más y acaban siendo devorados. Ilegales estamos orgullosos de tener los enemigos que hemos elegido, hay que ser valiente y no mimar al mal.

-La corrección política, algo bienintencionado y en principio positivo, no ha acabado ayudando precisamente.

-La corrección política es un mal que ha hecho enmudecer a quienes deberíamos dar voz, a quienes no la tienen. Es obligación de los intelectuales, artistas de todas las disciplinas, políticos... saltarse esa barrera de la corrección política en beneficio de los intereses de toda la sociedad.

-Pues en el ámbito de la música parece el mayor delito, la incorrección. Ahora todos son buenos chicos.

-El rock es un ejercicio de valiente arrogancia. Todos esos 'rockeros' que hacen reverencias y dan gracias a cada paso son algo más que sospechosos, me repugnan.

-'Mi vida entre las hormigas' es un puñetazo visual y sonoro. Por fin un documental que no es un glosario de virtudes del artista.

-Sí, es estupendo, pero esa es una medalla que no me corresponde. Juan Moya y Chema Veiga son quienes han tenido el valor de dar forma al primer documental sin autocensura en la historia del rock en español. Es una perfecta radiografía de Ilegales, la banda que se atreve a todo y que aún se atreverá a mas.

-Da la impresión de que, en los últimos años, ha entrado en una etapa de actividad frenética. ¿Con quién ha firmado el pacto? Porque me da que al diablo no le llega...

-Ahora sé que soy un demonio, pero no siempre ha sido así. Desconfío de los ángeles, nadie vuela. Siento la obligación de abandonar mi lado hedonista y utilizar a fondo los talentos que se nos han dado a mí y al resto de Ilegales.

-El último álbum, 'Rebelión', es un pelotazo de rock rápido, directo e incómodo.

-Sin duda, este es un disco combativo, el momento histórico así lo requiere. Es un disco rápido, vehemente e inmediato que se puede escuchar de un tirón. Está hecho a medida de unos tiempos en los que prima la inmediatez. Las obras urgentes son así.

-La canción 'Mi amigo Omar' generó algunas controversias. Se puede ser gay sin necesidad de asumir los estereotipos conocidos. ¿Es esto?

-Has acertado de pleno. Un colectivo como el de los homosexuales, que ha padecido una injusta privación de derechos durante siglos, que ha sufrido incluso encarcelamientos, no debería construir guetos para exiliarse, los guetos jamás han sido buenos para nadie. Lo deseable es una normalización, no la creación de nuevas jaulas.

-Pronto habrá elecciones. ¿Expectativas?

-Ojo, que los desesperados tienden a votar contra sus propios intereses. Además, acaban siendo secuestrados por la clase social a la que desean pertenecer. ¡Mundo carapijo! [título de una de sus últimas canciones].