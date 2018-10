Los ocho himnos del Loco Loquillo. / juan pérez-fajardo El artista catalán, una de las figuras esenciales del rock español, celebrará en Murcia sus cuarenta años de trayectoria con un concierto repleto de clásicos sin fecha de caducidad ALBERTO FRUTOS Viernes, 19 octubre 2018, 23:31

Si la gira con la que celebras tus cuarenta años de trayectoria se titula 'Rock and Roll Actitud', sobran las palabras. Y las presentaciones. Apuesta a la casilla del tipo vestido de negro impoluto que mira siempre a la misma altura de los hombros del amor propio y acertarás. Hay muchos locos, pero ningún Loquillo. Es una cuestión de carisma, confianza ciega en uno mismo, presencia escénica imponente, voz disparada a quemarropa, versos chulescos, estribillos tatuados en la memoria de varias generaciones y una defensa apasionada por una manera de entender, vivir y entregar rock en bandeja de plata y gafas de sol. De la urgencia de sus celebrados comienzos a los versos que inundan con acierto la última etapa de su trayectoria, digna de una reivindicación mucho más entregada, Loquillo ha sabido mantener el tipo por encima de los disparos, propios y ajenos, los titulares incendiarios y las ganas de pelea de unos cuantos compañeros empecinados en tumbar al gigante. Ha podido con todo. Y lo que queda. Ahora, la gira que festeja tanto el pasado como la vigencia de su obra, llega a Murcia. Tiempo para repasar, redescubrir y (re)escuchar, por enésima vez, diez canciones esenciales del repertorio de Loquillo, el hombre de negro que sigue desafiando al futuro.

Loquillo. Murcia Cuándo Sábado 20, a las 22.00 horas Dónde: Cuartel de Artillería Cuánto: 38€

'Cadillac solitario' 'El ritmo del garaje' (1983)

La belleza que reside en cada pérdida. Los amaneceres arrebatados a punta de decepción, las ciudades que arañan la planta de los pies, las luces que comienzan a apagarse sin piedad, las guitarras que se retuercen, los gritos al cielo abandonado, los refugios de puertas abiertas y callejones cerrados. Las estrellas del rock también lloran subidas en un 'Cadillac solitario'.

'Feo, fuerte y formal' (2001)

Hay canciones cuya melodía necesita el tiempo justo y necesario para asentar su cabeza sobre el colchón gastado de la memoria. 'Feo, fuerte y formal', bajo esa apariencia de carcajada vestida de rock contagioso, ilustra ese magnetismo único e indescriptible. Tanto que nunca es tarde para volver a cantarla por penúltima vez.

'Cruzando el paraíso' 'Balmoral' (2008)

A través de una fascinante combinación de talante rockero y corazón de poeta de melancolía callejera, 'Balmoral' nacía vestido de clásico instantáneo. Un conjunto de canciones sobresalientes entre las que destacaba la magnífica 'Cruzando el paraíso', una joya de intachable acabado melódico y estribillo cinco estrellas que coronaba uno de esos discos que dignifica el concepto de madurez artística.

'Rock and roll star' 'Los tiempos están cambiando' (1981)

Existen dos maneras de debutar en el mundo de la música: desde la introspección, apostándolo todo a la carta del misterio, o desde el puñetazo en la mesa, la reafirmación inicial y la claridad de ideas que parecen aligerar el peso de las maletas primerizas. El caso que nos ocupa responde a la segunda de las opciones. En unos ochenta recién nacidos, Loquillo anticipaba a pleno pulmón que terminaría siendo una estrella del rock and roll. No mentía. Un clásico tan visionario como esencial.

'El rompeolas' 'Morir en primavera' (1988)

Himno tatuado en el horizonte de un buen puñado de generaciones, 'El rompeolas' se ganó un lugar ilustre en el repertorio de Loquillo a base de épica domesticada desde el nudo en la garganta, una melodía de pulso nostálgico abierta con un riff acústico que eriza la piel y una capacidad innata para crecer(se) sobre el escenario. Han pasado tres décadas desde su publicación, pero nadie duda de que el futuro sigue siendo una ilusión y el mar, sin lugar a dudas, continúa siendo el mejor lugar para olvidar.

'En el final de los días' 'Viento del este' (2016)

Con la inestimable ayuda en la composición de Leiva, cuyo inconfundible sello está más que presente a lo largo de 'En el final de los días', Loquillo se entregaba en cuerpo y alma a un apocalipsis romántico y sacrificado, eternamente pendiente, pero fundido en el oro de ese rock atemporal que se canta con la misma forma con la que se vive, sin medias tintas.

'Cuando fuimos los mejores' 'Cuero español' (2000)

La contradicción como fundamento de lo genial. Cuando Loquillo recuperó a Los Trogloditas para celebrar la llegada del siglo XXI, muchos esperaban una vuelta a los orígenes, un viaje a gastos pagados por la zona de confort, una reiteración de las formas como búsqueda perfecta de la esencia reconocible. Sin embargo, la canción más memorable del notable 'Cuero español' hablaba de dinero (mal)gastado, almas compradas a sangre fría y el suicido de la juventud. Los verbos, de repente, rimaban y se observaban en pasado, pero con las mismas dosis de honestidad, integridad y talento.

'Brillar y brillar' 'Hombres' (1991)

Sí, un tema puede definir, casi punto por punto, la misma sustancia y materia de toda una carrera: «Me han matado tantas veces que aprendí a resucitar. Les gustaría que fuese fácil de domesticar, pero un corazón salvaje no se rinde jamás. He peleado tan duro que no me importa sangrar, sé que mi personaje es el precio que debo pagar. Mira al cielo, verás mi estrella brillar y brillar». Loquillo, en carne, hueso y canción.