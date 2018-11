Un nuevo 'Millennium'

Títulos de crédito

Hoy voy a pasar del cine en este epilogo semanal, haré intrusismo profesional para hablar de libros. La novela negra es una de mis debilidades (esta es de las confesables), y aprovechando lo de Millennium he de deciros que la novela negra nórdica no me llega, ni Larsson, ni Mankell, ni Nesbo, tienen «demasiados demasiados»: demasiada frialdad, demasiada distancia, demasiada soledad, demasiados paisajes helados.

Soy más de dieta mediterránea y de novelas de detectives tocando la negra. El veteranísimo Camilleri me gusta, y también su sucesor Manzini o el griego Markaris. Retratos casi costumbristas con cadáver al fondo. Pero sobretodo mi amor eterno e incondicional para Donna Leon y su maravilloso, familiar y comilón Guido Brunetti. Totalmente imprescindibles 'Muerte en La Fenice', 'Acqua alta', 'Justicia uniforme', 'Restos mortales' y 'Líbranos del bien'.