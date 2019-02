Lo nuevo de Wim Mertens Música. Teatro Romea. Murcia. Jueves a las 21.00 horas. Entrada: 15, 20 y 22 euros Miércoles, 6 febrero 2019, 22:19

El compositor belga Wim Mertens presenta en el Teatro Romea de Murcia su último trabajo, 'That which is not', en el que combina lo racional con lo lúdico y lo fortuito. Con casi 40 años de carrera y más de 60 álbumes a sus espaldas, el artista interpretará en trío los ocho temas que componen este disco. Asimismo, el repertorio incluirá una selección de sus composiciones más destacadas.