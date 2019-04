'Jesucristo Superstar': ópera rock con talento murciano María Magdalena y Jesucristo, durante la representación del musical en el Teatro Romea. / TOMÁS ALCAÑIZ Un amplio elenco da vida a este musical transgresor que triunfó en los años 70 NATALIA BENITO Viernes, 19 abril 2019, 03:34

'JESUCRISTO SUPERSTAR' Cuándo Hoy y mañana, a las 21.00 horas. Dónde Auditorio Víctor Villegas, Murcia. Entradas 20 y 25 euros (solidario).

Fue una revolución durante su estreno en los años 70 y todavía continúa apasionando. 'Jesucristo Superstar', una transgresora ópera rock y uno de los más importantes musicales de la historia, se interpreta en Murcia a cargo de más de 50 artistas: 15 bailarines del ballet de Carmen Romero, 5 músicos y 33 actores, la mayoría de ellos 'amateurs' que han dedicado más de dos años a preparar este musical que narra los últimos siete días de vida de Jesús de Nazaret, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén, hasta su crucifixión. Sin embargo, el protagonista del musical no es Jesucristo, sino que el espectáculo se centra en el punto de vista de su discípulo, Judas Iscariote, quien no entiende a su maestro como al hijo de Dios, sino como a un líder con sobrada capacidad para levantar a las masas contra los romanos. Desde la Asociación Jesucristo Superstar Murcia, encargada del montaje, se explica que el 'show' muestra «la traición de Judas desde el cariño inicial que tiene a Jesús hasta como él mismo luego lo baja del altar. Ese cargo de conciencia de decir: ¡Dios mío! ¿Qué he hecho?».

El espectador se encontrará en «una montaña rusa de emociones», con una primera parte muy alegre en la que «se muestra perfectamente la relación entre María Magdalena y Judas con Jesucristo» para dar paso a una segunda parte «para tener la piel de gallina, porque básicamente es dramática. Están los episodios del arresto y la crucifixión, además de otros momentos de sufrimiento». No obstante, quedan algunas pinceladas de humor «como con todo lo referente al personaje de Herodes, que rompen esa dinámica y hace que la gente desconecte un poco». Además, esta versión incluye algunas novedades, entre ellas se han introducido personajes nunca vistos: «No podemos adelantar demasiado pero uno va con Judas y el otro con Jesucristo». Los personajes se suman a clásicos de la Biblia que no podían faltar en esta versión, como Pedro, Pilatos, Caifás, Anás y Simón Zelotes.

Los artistas entonarán en directo la versión en castellano de los temas compuestos por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, es decir, los mismos que interpretaron Camilo Sesto, Teddy Bautista y Ángela Carrasco en su apoteósico estreno en 1975, entre ellos 'Es más que amor', 'Getsemaní', 'Jesús morirá' o 'Todo un sueño'.

El beneficio de lo recaudado irá a parar a la Asociación Española Contra el Cáncer y, en concreto, a la investigación del cáncer infantil. «Colaborar pasándotelo bien es un valor añadido», animan desde la Asociación a los murcianos.