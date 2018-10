Noche rock con The BellRays Música. Sala REM. Murcia. Miércoles a las 23.00 horas. Entrada: 15 y 20 € Martes, 16 octubre 2018, 22:32

El grupo estadounidense The BellRays, liderado por Lisa Kakaula, llega a Murcia con un nuevo álbum 'Punk Funk Rock Soul Volume 2'. El trabajo sigue a 'Volume One', el EP de cuatro temas lanzado en 2017. En su nuevo disco, The BellRays juega con la fórmula: las dinámicas varían y cambian desde puros estilos rockeros con temas como 'Bad Reaction', 'Junior High' y 'Never Let a Woman' a canciones más rockeras como 'I Can't Hide' y 'Brand New Day'.